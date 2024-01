Amber Heard ringrazia i fan nonostante la piccola parte in Aquaman 2

Amber Heard ha parlato per la prima volta dall’uscita di Aquaman e il regno perduto. L’attesissimo sequel è uscito nei cinema il 22 dicembre dello scorso anno e finora ha incassato 279,5 milioni di dollari al botteghino. Jason Momoa ha ripreso il ruolo di Aquaman per il film, mentre Patrick Wilson si è unito al cast nei panni di Orm, il fratello separato di Aquaman. Vi avevamo anche informati quanto fosse stato breve il tempo su schermo della Heard su questo articolo dove il personaggio di Mera appare per soli 20minuti. Viene vista principalmente nella prima e nell’ultima parte del film e ha solo un totale di 11 brevi parti in cui si parla.

Nonostante il suo ruolo estremamente ridotto, la Heard si è rivolta ai social media per la prima volta dopo mesi per ringraziare i fan per il loro supporto. Condividendo un selfie sul set mentre indossava la sua parrucca Mera rosso brillante, la 37enne ha scritto: “Dopo tutto questo tempo, Aquaman 2 ha fatto il suo successo (scusate, è troppo facile). “Grazie a tutti i miei fan per il supporto travolgente e l’amore per il ritorno di Mera ad AQ. Grazie mille.” Ha condiviso il post giovedì e da allora ha disattivato i commenti. La mancanza di tempo sullo schermo da parte della Heard nel nuovo film è dovuta al fatto che lei ha affermato che quelli dietro Aquaman 2 non la volevano. Ha lanciato le accuse durante la sua causa di alto profilo contro l’ex Johnny Depp. Heard ha detto all’epoca: “Mi è stata data una sceneggiatura. E poi nuove versioni della sceneggiatura che avevano tolto scene che contenevano azione, che raffiguravano il mio personaggio e un altro personaggio, senza rivelare spoiler, due personaggi che combattono tra loro. un altro. Fondamentalmente hanno tolto un sacco dal mio ruolo. Hanno semplicemente rimosso un sacco.”

In seguito al divorzio dall’ex Depp, la Heard si è trasferita in Spagna con la sua giovane figlia. “È bilingue in spagnolo ed è felice lì, mentre cresce sua figlia lontano da tutto il rumore“, ha detto al Daily Mail l’anno scorso una fonte vicina alla Heard. “Non penso che abbia fretta di tornare al lavoro o a Hollywood, ma probabilmente tornerà quando sarà il momento giusto, per il progetto giusto.” Oltre ad Aquaman 2, l’altro film con l’attrice In The Fire è uscito a ottobre. Il film è stato girato nel 2022 e da allora l’attore non è più stato legato ad alcun progetto.