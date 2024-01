Il film rimosso da Netflix per cause religiose

Netflix è stata costretta a rimuovere un film dalla sua piattaforma di streaming dopo aver ricevuto reazioni negative da parte degli spettatori religiosi. Se sei abbonato a Netflix allora saprai che può essere difficile sapere cosa guardare. Scorrere ogni categoria e trovare qualcosa da guardare non è mai facile, dopo tutto ci sono troppi programmi e film tra cui scegliere. Un film in particolare disponibile su Netflix sta facendo notizia per tutte le ragioni sbagliate, poiché ha ricevuto reazioni negative in gran parte dell’India e nel resto del mondo.

Annapoorani: la Dea del Cibo racconta la storia di una giovane donna della casta dei bramini. Suo padre cucina in un tempio indù mentre lei ambisce a diventare in futuro uno dei migliori chef indiani. Una sinossi ufficiale aggiunge: “La figlia di un cuoco del tempio va contro il desiderio della sua famiglia di preparare cibo non vegetariano per dimostrare di essere una chef di talento a pieno titolo”. Da allora i gruppi indù hanno accusato i realizzatori del film di offendere i sentimenti religiosi. La giovane donna viene mostrata mentre cucina e mangia carne, tradizionalmente non mangiata dai bramini, dai sacerdoti indù e dalle figure sacre. Successivamente va contro i desideri della sua famiglia, un tema che non colpisce molti spettatori. Il film è stato anche criticato per aver incluso una rappresentazione offensiva della divinità indù Lord Ramthat, per aver insinuato che anche la divinità mangiasse carne mentre era in esilio. Il film viene criticato anche per aver promosso il “love jihad“, una cospirazione non dimostrata tra la destra indù secondo cui i musulmani stanno inducendo con l’inganno le donne indù a sposarsi per ragioni di conversione.

Mercoledì i Vishwa Hindu Parishad, un gruppo indù di destra, ha iniziato una protesta contro il film, accusando il film di essere stato “distribuito intenzionalmente per ferire i sentimenti indù”. I membri di un altro gruppo indù di destra hanno addirittura presentato denuncia alla polizia contro il regista, gli scrittori e i creatori del film. La campagna online ha preso rapidamente ritmo, con i realizzatori del film, Zee Entertainment, che si sono scusati giovedì mattina. Hanno dichiarato che Annapoorani: the Goddess of Food (titolo originale) sarebbe stato ritirato da Netflix e rieditato per rimuovere eventuali scene offensive. “Non abbiamo intenzione come coproduttori del film di ferire i sentimenti religiosi delle comunità indù e bramini e vorremmo scusarci per l’inconveniente causato e il dolore causato ai sentimenti delle rispettive comunità“, ha affermato Zee Entertainment in un dichiarazione.