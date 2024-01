La tragica dipartita di Christian Oliver

L’attore di Hollywood Christian Oliver e i suoi due figli sono morti in un incidente aereo al largo di un’isola dei Caraibi. La notizia della morte di Oliver è stata confermata dalla Royal St. Vincent and Grenadines Police Force (RSVGPF), che ha rilasciato una dichiarazione su Facebook in cui affermava che era uno dei quattro passeggeri a bordo del piccolo aereo monomotore. L’attore 51enne ha guadagnato dozzine di crediti nel corso della sua carriera, con alcuni dei suoi lavori più importanti tra cui Speed ​​Racer e, più recentemente, Indiana Jones e il quadrante del destino.

Oliver era originario di Francoforte, in Germania, ma si era trasferito negli Stati Uniti per continuare la sua carriera. L’incidente aereo è avvenuto giovedì (4 gennaio) a ovest di Petit Nevis dopo il decollo dall’aeroporto J.F. Mitchell a Paget Farm su un volo diretto a St. Lucia. Il volo ha iniziato ad andare male pochi istanti dopo il decollo, ha detto la polizia, poiché ha avuto “difficoltà” ed è “precipitato nell’oceano”. La polizia non ha confermato esattamente cosa abbia causato l’incidente. Pescatori e sommozzatori della Paget Farm si sono precipitati rapidamente sul posto con le loro barche, mentre la guardia costiera della SVG si è recata sul luogo dell’incidente per guidare le operazioni di salvataggio. La polizia ha confermato che Oliver, il cui vero nome è Christian Klepser, era sull’aereo con le sue due figlie, Madita Klepser e Annik Klepser, di 10 e 12 anni. Il pilota Robert Sachs, di Bequia, possedeva e gestiva l’aereo al momento dell’incidente.

Nella loro dichiarazione, la polizia ha confermato che tutti e quattro i corpi sono stati recuperati dall’aereo e dall’oceano da pescatori, sommozzatori e personale della guardia costiera. Le vittime dell’incidente furono poi dichiarate morte da un medico. I corpi dei due adulti e dei due bambini sono stati portati all’obitorio di Kingstown, dove verranno effettuati gli esami autoptici per determinare la causa della morte. “La RSVGPF esprime le sue condoglianze a tutti coloro che sono colpiti negativamente da questo tragico incidente“, ha affermato il dipartimento di polizia nella sua nota. Ha aggiunto che le indagini sull’incidente sono ancora in corso e che ulteriori informazioni verranno rilasciate non appena verranno alla luce. La morte di Oliver arriva pochi giorni dopo aver condiviso un post di Capodanno su Instagram che mostrava la foto di un tramonto su una spiaggia. Accanto all’immagine, una didascalia recita: “Saluti da qualche parte in paradiso! Alla comunità e all’amore…2024 lei [sic] arriviamo!” Amici e fan dell’attore hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia di Oliver in seguito alla sua morte e alla morte dei suoi due figli, e molti hanno descritto la notizia come una “tragedia”.