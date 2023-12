Amber Heard: svelato il tempo su schermo in Aquaman 2

È stato rivelato il tempo trascorso sullo schermo da Amber Heard in Aquaman 2 e il regno perduto che esce nei cinema oggi (22 dicembre) e, mentre la Heard ha avuto un ruolo fondamentale nel primo film, lo stesso non si può dire per il suo sequel. Nella sua drammatica causa per diffamazione contro l’ex Johnny Depp l’anno scorso, la Heard ha affermato che i filmmaker non la volevano in Aquaman 2 “Ho dovuto lottare, ho lottato davvero duramente per restare nel film. Non volevano includermi nel film“, ha detto del suo ruolo di Mera. La Heard ha poi continuato affermando di avere un “ruolo molto ridotto” per il film, e sembra che avesse ragione.

Secondo Business Insider, la Heard ha a disposizione solo 20 minuti nel film, appena il 16% delle 2 ore del film. La pubblicazione afferma che Heard si vede principalmente nella prima e nell’ultima parte del film e ha solo un totale di 11 brevi parti parlanti, diciamo che l’Universo DC di Snyder si conclude con l’ennesima beffa. La sua apparente mancanza di tempo sullo schermo arriva dopo che la Heard afferma che la sceneggiatura è stata modificata in modo da avere un coinvolgimento minore in Aquaman 2.

Ha detto nella sua causa contro Depp: “Mi è stata data una sceneggiatura. E poi nuove versioni della sceneggiatura che avevano tolto scene che contenevano azione, che raffiguravano il mio personaggio e un altro personaggio, senza rivelare spoiler, due personaggi che combattono tra loro. Fondamentalmente hanno tagliato molto del mio ruolo. Hanno semplicemente rimosso un sacco.” Ma il regista di Aquaman 2, James Wan, ha respinto le sue accuse e ha detto che il secondo film è sempre stato pensato per me più incentrato su Aquaman e il suo malvagio fratellastro, Orm (Patrick Wilson) “L’ho sempre proposto a tutti fin dall’inizio“, ha detto Wan quando gli è stato chiesto delle affermazioni di Heard. “Il primo Aquaman era il viaggio di Arthur e Mera. Il secondo film sarebbe sempre stato Arthur e Orm. Quindi, il primo era un film d’azione-avventura romantico, il secondo è un film d’azione-avventura di bromance. Lasciamo le cose a questo.”

Finora, Aquaman 2 ha ricevuto recensioni contrastanti e vanta un meno che impressionante 36% sul Tomoatmeter di Rotten Tomatoes. Tuttavia, ha un punteggio di pubblico più ottimistico del 78%, a dimostrazione del fatto che, anche se potrebbe non essere stato un successo di critica, i fan della DC si stanno divertendo. Il primo film ha ottenuto il 66% sul Tomatometro e un punteggio del pubblico del 72%.