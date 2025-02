Migliori film da guardare fino al 9 febbraio

Analizziamo i migliori film da vedere a breve. Inizia una nuova settimana e vediamo cosa propone il palinsesto televisivo in chiaro per intrattenere i vari telespettatori. Nel prime time ecco quali sono, più nello specifico, i film da poter guardare dal 3 febbraio al 9 febbraio sui nostri canali tv. Chi insomma non ha intenzione di soffermarsi su qualche piattaforma streaming, ma piuttosto guardare la tv alla vecchia maniera, ecco qualche pellicola interessante che propongono i vari canali in chiaro.

Tutto sui migliori film presto in riproduzione

Per gli appassionati dei film Marvel, segnaliamo questa sera su Italia 1 e si tratta di una prima tv, la pellicola Avengers: Endgame. Con un cast davvero incredibile, capitanato dal premio Oscar Robert Downey Jr. ecco che la trama ruota intorno alla storia in cui metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via dagli eventi scatenati da Thanos, che ha colpito anche il team degli Avengers.

Un unico futuro sembra ormai possibile ma gli Avengers e i loro alleati supereroi proveranno ad annullare il potere distruttivo delle Gemem dell’Infinito. Chi invece vuole farsi qualche risata, tra i migliori film che propone il palinsesto televisivo durante questa settimana, segnaliamo domani 4 febbraio su Cine34 la pellicola Odio l’estate con Aldo, Giovanni e Giacomo. Qui i tre protagonisti partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro è il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Ci sarà insomma da divertirsi, un momento goliardico da condividere insieme alla famiglia.

Per mercoledì 5 febbraio invece segnaliamo il film Training Day che sarà in onda su Iris a partire dalle 21. Pellicola del 2001, genere drammatico, con attori del calibro di Denzel Washington, Ethan Hawke e Eva Mendes. Qui la storia è incentrata sul protagonista Jake Hoyt che è una nuova recluta della polizia di Los Angeles. Per diventare ispettore deve sottoporsi a 24 ore di tirocinio con il sergente Alonzo Harris, un veterano della sezione antidroga che lavora da dodici anni nei quartieri più caldi della città. Alonzo, che considera Jake un pivello ingenuo e inesperto, se lo porta dietro.

Con il passare del tempo Jake comincia a capire di che pasta sia fatto Alonzo: il suo cinismo che lo spinge a cacciarsi nelle situazioni più complicate. Infine vogliamo segnalarvi, sempre su Iris, ma giovedì 6 febbraio, lo storico film The Jackal con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier, un thriller del 1998 che gli amanti del genere potranno nuovamente gustarsi.