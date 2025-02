Io sono la fine del mondo: importanti numeri per il film di Angelo Duro

Non tutti avrebbero scommesso sul primo film da protagonista del comico irriverente Angelo Duro ed invece i numeri parlano chiaro, evidenziando come il pubblico abbia apprezzato questo suo debutto al cinema. Infatti il pubblico si è mostrato molto entusiasta nell’accogliere Angelo Duro all’evento speciale che si è tenuto al cinema The Space Parco de’ Medici lo scorso sabato, non è stato assolutamente un flop e questo ne va dato assolutamente atto al comico-attore.

Come sta andando Io sono la fine del mondo al botteghino

Per ben due settimane la pellicola che lo vede protagonista, Io sono la fine del mondo, è risultata prima al box office, raggiungendo un milione di presenze in sala. Per quanto riguarda invece i guadagni, il film è ormai pronto a superare gli 8 milioni di euro di incassi e soprattutto si appresta ad essere primo durante la sua terza settimana di programmazione. Il regista Gennaro Nunziante, che per anni ha collaborato ai successi di Checco Zalone sul grande schermo, sa sicuramente come si porta un film ad incassare tanti milioni e lo sta facendo alla grande anche con Io sono la fine del mondo.

Nel weekend scorso però non è stato il film più visto, ma semplicemente perché è approdato nelle sale cinematografiche la nuova commedia con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, 10 giorni con i suoi. Bisogna vedere quindi se terrà botta con questo altro film molto divertente che potrà attirare un numero piuttosto importante di spettatori.

Per ora la pellicola di Angelo Duro è stata comunque la più vista della settimana, ma senza dubbio questa in corso potrebbe far rallentare un po’ la sua ascesa costante al box office italiano. Mentre però Fabio De Luigi e la Lodovini si sono presentati in diversi show televisivi per sponsorizzare questa nuova uscita, per Io sono la fine del mondo si è puntato sul marketing del silenzio.

Una strategia senza dubbio anomala per un film, senza insomma troppa pubblicità, ma per il momento si è rivelata alquanto vincente. La pellicola è piaciuta al pubblico, anche se molti critici non hanno dato giudizi molto positivi sul film. Si tratta di un film particolare, che fa leva molto sulla cattiveria del protagonista, alquanto cinico e politicamente scorretto con i suoi anziani genitori che gli hanno fatto trascorrere un’infanzia davvero complicata.

Una pellicola che rispecchia molto il personaggio che si è creato in questi anni Angelo Duro e che piace a tantissime persone. Oltre al protagonista il cast è composto da Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone e Evelyn Maria Rita Famà.