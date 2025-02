Captain America: Brave New World, previsti numeri clamorosi al botteghino

Captain America 4, alias Captain America: Brave New World potrebbe battere numerosi record di incasso. Anche in Cina, dove in realtà si prevedeva una risposta più fredda da parte del pubblico. La pellicola sta contando i giorni che mancano all’uscita nelle sale. Le prenotazioni anticipate del film MCU sono iniziate in Cina, e sono piuttosto impressionanti. Il film con Anthony Mackie e Harrison Ford ha battuto Deadpool & Wolverine, Aquaman 2 e gli incassi di The Flash dalle prime prevendite nel Paese.

Cosa aspettarsi da Captain America: Brave New World al botteghino

Il botteghino cinese è attualmente il momento clou delle notizie a causa del film d’animazione Ne Zha 2. Il film ha superato il traguardo di 1 miliardo di dollari in dodici giorni ed è diventato il film con il più alto incasso di sempre in un singolo mercato. È anche il settimo film d’animazione con il più alto incasso di tutti i tempi e ha raggiunto questa impresa superando Oceania 2 questo fine settimana, il suo secondo fine settimana.

Secondo il rapporto dell’analista commerciale Luiz Fernando, sono state rese disponibili solo 23.000 proiezioni per le prevendite. Gli espositori stanno ancora osservando come si comportano Ne Zha 2 e altri film prima di fornire più schermi a Captain America 4. Il rapporto ha rivelato che le prevendite per Captain America: Brave New World sono iniziate domenica e hanno incassato ben 346.000 $ per l’intero periodo dal 13 al 16 febbraio. In confronto, il numero è oltre il 56% in più rispetto al blockbuster dell’anno scorso, Deadpool & Wolverine. È superiore a quanto hanno incassato film come Dune 2, Aquaman 2 e The Batman il primo giorno di prevendite in Cina.

Per i non addetti ai lavori, Deadpool e Wolverine hanno incassato 221.000 $, Batman 175.000 $, Flash 125.000 $ e Aquaman 2 97.000 $. Ecco una rapida analisi delle prevendite di Captain America: Brave New World al botteghino cinese.

13 febbraio, giovedì anteprime – $ 41K

14 febbraio, venerdì giorno di apertura – $ 235K

15 febbraio, sabato – $ 57K

16 febbraio, domenica – $ 13K

Secondo il rapporto di Deadline, Captain America 4 dovrebbe incassare tra gli 86 e i 95 milioni di dollari nel weekend del Presidents Day, il weekend di apertura. La quarta puntata avrà Anthony Mackie nel ruolo principale, in seguito all’elezione di Thaddeus Ross [interpretato da Harrison Ford] a presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo, Sam Wilson si ritrova al centro di un incidente internazionale e deve impegnarsi per fermare i veri mandanti dietro di esso.

Captain America: Brave New World, interpretato da Anthony Mackie e Harrison Ford, uscirà in tutto il mondo il 14 febbraio.