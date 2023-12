Jonathan Majors è colpevole. Marvel lo licenzia.

I Marvel Studios hanno licenziato Jonathan Majors dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver aggredito la sua ex fidanzata. Un rappresentante della Marvel ha confermato la notizia con IndieWire, Variety e Deadline. Majors sarebbe stato centrale nella nuova era del Marvel Cinematic Universe post-Avengers. Ha interpretato il ruolo di Kang il Conquistatore ed è apparso in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Loki. Mentre muore nel sequel di Ant-Man, la scena post-crediti mostra che un’altra variante di Kang era viva. Non è chiaro come ruoterà l’MCU per trovare un nuovo super cattivo ora che Majors è stato licenziato.

Una fonte ha affermato che gli studi Marvel “hanno cambiato tutti i loro piani” per rendere Jonathan Majors il centro del loro universo cinematografico. L’attore è apparso per la prima volta nel finale della prima stagione di Loki ed è stato pensato per essere il grande cattivo del MCU mentre si dirige verso la Fase 6. Tuttavia, il 33enne è stato successivamente arrestato e accusato di aggressione, lasciando poco chiaro il suo destino nella franchigia. Dopo l’arresto dell’attore, però, il suo futuro nel MCU non sembra chiaro mentre la Marvel considera come andare avanti. “Non sappiamo cosa faranno. Ho sentito storie contrastanti sul fatto che lo sostituiranno, non stanno nemmeno prendendo in considerazione la possibilità di sostituirlo, ecc. Ecc. Ma è solo un’altra cosa“, ha rivelato Robinson. Dato che il giornalista di Vanity Fair ha rilasciato diverse esclusive sul franchise, è probabile che Marvel e House of Mouse rimarranno in silenzio sull’argomento finché non verrà presa una decisione. Majors ha negato tutte le accuse contro di lui mentre le indagini continuano.

Majors è stato assolto da altri due capi d’accusa di aggressione e molestie aggravate. I giurati del processo di New York hanno iniziato a deliberare giovedì pomeriggio e alla fine di venerdì non avevano ancora raggiunto un verdetto. Ora, i giurati hanno emesso verdetti di colpevolezza su due dei capi di imputazione e hanno assolto l’attore su altri due. All’inizio della settimana il giudice Michael Gaffey ha autorizzato il rilascio di prove costituite da messaggi di testo, fotografie, video e audio. Ciò includeva una registrazione dell’attore che si definisce un “grande uomo“, così come la chiamata ai servizi di emergenza sanitaria della notte dell’incidente. Grace Jabbari, l’ex di Majors, ha accusato l’attore di averla schiaffeggiata e di averla gettata in un’auto dopo che era scesa, causandole delle lesioni. Il 6 febbraio ci sarà il verdetto finale, ma la carriera in Marvel per Majors è terminata.