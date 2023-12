Scarlet Johansson in Mamma ho Preso il morbillo

Da Tim Curry a Donald Trump, il franchise di Mamma ho perso l’aereo ha visto l’apparizione di tutta una serie di volti famosi, ma i fan si sono scatenati dopo aver visto Scarlett Johansson in uno dei film festivi. Mamma ho Preso il morbillo (home alone 3) segue Alex Pruitt, otto anni, mentre difende la sua casa da un pericoloso gruppo di criminali. Nel film, ad Alex viene regalata un’auto telecomandata per aver aiutato la sua vicina, la signora Hess, a spalare la neve dal suo vialetto. Ma non sa che la macchinina contiene un chip di computer top secret. Dovrà quindi respingere i ladri che stanno cercando di impossessarsi del chip che intendono utilizzare per aiutare un’organizzazione terroristica.

Il terzo capitolo della trilogia cinematografica festiva è stato accolto con recensioni contrastanti, con i critici che hanno criticato il suo allontanamento dal cast e dai temi del suo predecessore. Ma, mentre gli spettatori di Mamma ho Preso il morbillo non potranno vedere Macauley Culkin in azione contro i ladruncoli, il film presenta un’altra attrice famosa. Scarlett Johansson interpretava la sorella maggiore di Alex, Molly Pruitt, quando aveva solo 11 anni. E molti dei fan sono crollati quando si sono resi conto che l’ormai 39enne era presente nel classico franchise festivo, dovuto anche al fatto che il terzo capitolo non lo ricorda quasi nessuno.

Le reazioni sono svariate ed alcune delle quali “Come diavolo diamine non sapevo che Scar Jo fosse in Mamma ho Preso il morbillo??????” Un altro ha detto: “Porca miseria…Scar Jo era in Mamma ho Preso il morbillo?…Wow.” Un terzo ha commentato: “Scar Jo è in Mamma ho Preso il morbillo e sono sbalordito“. E un quarto ha aggiunto: “Come ho fatto a rendermi conto che Scar Jo era la sorella di Mamma ho Preso il morbillo???” Ma si scopre che i fan del cinema non sono stati gli unici a non riconoscere subito Johansson. Anche la figlia dell’attrice non ha visto la sua famosa mamma nel film. Durante un’apparizione del 2021 in Late Night With Seth Meyers, ha condiviso come non aveva mai mostrato intenzionalmente il film a sua figlia, ma naturalmente è successo nel periodo natalizio.

Ha detto: “Certo, naturalmente abbiamo fatto Home Alone. E mi è capitato di essere nel terzo film Mamma ho Preso il morbillo, quindi non le ho detto niente perché pensavo che ne avrebbe ricavato un grosso problema“. All’inizio Rosie, allora sei anni, non riconobbe nemmeno sua madre. “Ho dovuto davvero, tipo, dire ‘Vedi chi è?’ Lei mi ha detto: “Non importa. Sei tu?”. Io ho risposto: “Sono io, tua mamma”. E lei mi ha detto, ‘Oh, OK. Qualunque cosa.’“