Nella saga Il Padrino, ogni personaggio della famiglia Corleone ha caratteristiche diverse. Nonostante i valori importiti da Vito siano gli stessi per tutti, sin dalle prime scene del capitolo iniziale si percepisce come ogni figlio abbia un tratto differente dall’altro. Questione che emerge in modo ancora più palese quando subentra il loro rapporto con le donne, ovviamente condizionato anche da usi e costumi dell’epoca in cui sono ambientati i tre film.

Il Padrino

Cosa sappiamo su Il Padrino ed il pessimo rapporto dei Corleone con le donne

I rapporti della famiglia Corleone con le donne svolgono un ruolo chiave nel plasmare i loro destini. Sonny, il figlio maggiore appassionato, è noto per i suoi affari infuocati, e la sua sconsiderata relazione con un’altra donna sarà uno degli elementi che, con il trascorrere dei minuti durante il primo dei film, porterà alla sua tragica morte prematura, dimostrando come i desideri incontrollati possano essere disastri.

Fredo, il secondogenito, si concede in linea con il fratello maggiore innumerevoli storielle, ma il suo tradimento nei confronti di Michael porta alla sua eventuale scomparsa, evidenziando come i fallimenti personali abbiano gravi conseguenze. Al netto della poca indulgenza avuta dal fratello minore durante il secondo atto.

Michael, il più giovane, inizia con un amore sincero per Kay Adams ma alla fine viene trascinato nel mondo della mafia per dovere. Le sue relazioni, segnate da pragmatismo e eredità, portano all’isolamento, soprattutto dopo il matrimonio travagliato con la moglie siciliana e l’eventuale divorzio da Kay.

Al contrario, Vito, il patriarca di famiglia, ha un rapporto stabile e amorevole con la moglie, Carmela, che lo aiuta a costruire una vita serena e di successo. Uno dei motivi per il quale il suo “regno” è durato così a lungo, esattamente come Michael una volta trovata la retta via sotto questo punto di vista.

Questi approcci contrastanti alle relazioni mostrano come l’amore, la lealtà e il tradimento influenzino profondamente le sorti dei Corleone. La poca scaltrezza di Sonny e Fredo porta alla rovina, le scelte calcolate di Michael creano un percorso solitario e l’impegno di Vito si traduce in un’eredità duratura.

In ogni caso, in questo particolare contesto l’aspetto più interessante risiede nel fatto che, durante i tre film della saga “Il Padrino”, coloro che trattano male le donne fanno ben presto una fine ingloriosa. Come notato anche attraverso Carlo, dopo il travagliato matrimonio con Conny, pur essendo tutto connesso al tradimento del cognato nei confronti di Sonny.