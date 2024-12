Amy Adams nel suo ruolo di ‘cane’ in Nightbitch

Amy Adams ha interpretato una serie di personaggi diversi nel corso della sua carriera. Da Lois Lane e Giselle di Come d’incanto, ad Amelia Earhart e la dottoressa Anna Fox, non sembra esserci un ruolo che non possa interpretare. E ora, nel primo film horror della Adams dal suo ruolo non protagonista in Psycho Beach Party del 2000, l’attrice vincitrice del Golden Globe è Madre in Nightbitch. Scoot McNairy interpreta sullo schermo il marito di Adams, mentre l’attrice di Love Life Zoë Chao interpreta una delle amiche della mamma. Nightbitch è basato sull’omonimo libro del 2021 scritto da Rachel Yoder, una commedia horror cupa su una mamma casalinga che abbandona la sua carriera per prendersi cura di suo figlio mentre suo marito continua a lavorare.

Ma le cose prendono una svolta insolita quando la madre (Adams) inizia ad appoggiarsi davvero agli istinti materni, che continuano a manifestarsi in forma canina. Sì la Adams si trasforma in un cane in Nightbitch… Diretto da Marielle Heller, la Heller ha detto che voleva lasciare allo spettatore la questione se la mamma si trasforma davvero in un cane o meno nel film. “Penso che sia carino se ognuno riesce a trarre le proprie conclusioni“, ha detto in un’intervista ad UNILAD. “In un certo senso adoro l’ambiguità che ho sentito nel libro quando ho letto il libro di Rachel. E quindi anche lo scopo del film era quello di non fornire tutte le risposte per te, ma ne lascerò una certa parte alla discussione.” Heller, che è anche lei una madre, ha continuato sottolineando che quando hai un figlio c’è un “istinto che prende il sopravvento”. “Quando ho avuto mio figlio, all’improvviso ho sentito l’istinto di proteggerlo a tutti i costi Sentivo semplicemente questo desiderio di poter ferire qualcuno se necessario, per proteggere questo bambino.“, ha detto la regista.

Heller ha continuato: “C’è qualcosa di profondo, animalesco dentro di me, che è antico, che mi attraversa, che mi dice come fare questo lavoro di essere madre, e penso che sia quello che dirò su quanto il cane sia roba, semplicemente viene da quella posizione di ammettere che siamo animali.” Altrove, la Adams ha rivelato come si è preparata per interpretare l’insolito ruolo che la vede mangiare cibo da una ciotola come un cane con suo figlio. Ha dovuto aprirsi volontariamente a scene particolari. “Penso che una delle cose più belle di questo ruolo sia che la preparazione consisteva semplicemente nella volontà di essere aperti“, ha spiegato.

“Ho fatto tutta la preparazione per quanto riguarda, ad esempio, tutto il mio normale lavoro di scavare nel passato del personaggio e costruire una vita e creare una realtà in cui potesse esistere in questo modo. Ma poi [Heller] ha fatto un ottimo lavoro a facendo cambiamenti tonali e poi lavorando anche con i bambini e con i cani.” La Adams ha aggiunto: “È stata semplicemente una vera lezione di flessibilità e apertura. È stato così che mi sono preparato: è solo mentalmente comprensivo aspettarsi l’inaspettato ed essere aperti ad esso, che è un po’ come essere genitori.” L’uscita al cinema è per il 6 dicembre.