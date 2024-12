Kraven continua il trend sul fallimento dello spiderverse

Il fatto che lo spiderverse di Sony sia un franchise che in realtà non include Spider-Man era già abbastanza confuso, ma Kraven il cacciatore ha continuato l’altra tendenza che ha afflitto il franchise sin dall’inizio. Quando la Sony ha pubblicato Venom nel 2018, c’era un certo grado di entusiasmo per il franchise spin-off della Marvel che avrebbe potuto trasformarsi in un film sui Sinistri Sei, ma anche allora c’erano delle crepe sulla facciata. Ora, mentre la SSU ha consegnato il film finale prima di chiudere le porte al franchise spin-off di Spider-Man, ribadisce il punto che ha fatto sembrare questi film troppo fuorvianti, deboli e deludenti. Al di là delle modifiche eclatanti, delle sceneggiature scadenti, della regia disastrosa e della recitazione pessima, c’è una cosa che ha reso questi film inguardabili. E si tratta di un malinteso fondamentale di questi cattivi.

Mentre la maggior parte dei cattivi non crede di esserlo davvero, Sony ha preso le persone che avrebbero dovuto unire le forze sotto lo stendardo dei Sinistri Sei e le ha rese degli eroi. Sebbene facessero cose losche, uccidessero liberamente e avessero motivazioni fuorvianti, ognuno di questi personaggi è stato ritratto come un eroe, non come un cattivo. Venom ha combattuto i cattivi e ha contribuito a salvare il mondo. Morbius fu vittima del tentativo di trovare una cura alla sua condizione e usò la maledizione che gli era stata inflitta per salvare, ancora una volta, il mondo da una minaccia malvagia. E ora Kraven segue l’esempio.

Questi personaggi dovrebbero essere i peggiori cattivi che Spider-Man abbia mai affrontato, ma invece, se Spidey arrivasse sulla scena, avrebbe più senso che lavorassero insieme. Anche se Spider-Man arrivasse e iniziasse ad attaccare questi personaggi, ciò non avrebbe senso. La SSU ha ignorato le parti fondamentali dei personaggi, preferendo provare a creare un tipico universo di supereroi, e ne ha sofferto le conseguenze poiché ogni film ha lottato per generare profitti e ha ricevuto recensioni terribili in massa.

Per Kraven, la sua posizione di eroe è piuttosto secca. Aveva un padre terribile e violento, dal quale fuggì da ragazzo. Ha poi vissuto nella natura e ha approfondito il suo legame con gli animali. Ciò ha portato Kraven a decidere di proteggere gli animali e di rivolgere la sua caccia agli umani, in particolare alle persone che riteneva degne del suo codice, che hanno portato nel mondo più male che bene. Con questo codice, Kraven si è proposto di rendere il mondo un posto migliore e più sicuro, mettendo in atto il proprio marchio di giustizia vigilante. Anche se questo potrebbe non corrispondere ai supereroi che evitano di uccidere le persone ad ogni costo, è comunque un chiaro motivo eroico, con il comportamento antieroe a sostenerlo. Ciò mostra una profonda incomprensione del personaggio, del materiale originale e, in definitiva, di qualunque tipo di universo stessero cercando di creare. In poche parole, Sony non aveva idea di cosa stesse facendo quando si trattava di realizzare film su questi personaggi, e ha continuato a raddoppiare queste terribili scelte ancora e ancora, fino a quando Kraven si è ritrovato da solo come voce finale nell’ormai defunto Sony Spiderverse, e meno male per questo.