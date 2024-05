The Fall Guy per ora sta deludendo al botteghino

Non sta decollando The Fall Guy al botteghino. Il film non ha soddisfatto le aspettative al botteghino nonostante le forti recensioni della critica e il potere da star di Blunt e Gosling. Il successo di Blunt e Gosling nei film di maggior incasso del 2023 non si è tradotto in un successo al botteghino per The Fall Guy. Anche se The Fall Guy potrebbe non essere un successo finanziario, le ottime prestazioni di Blunt e Gosling assicurano che lo slancio della loro carriera rimanga positivo.

I primi aggiornamenti su The Fall Guy con impatto al botteghino

Anche se The Fall Guy ha debuttato con un’accoglienza positiva, i suoi problemi al botteghino confermano la dura realtà di un fenomeno da 2,4 miliardi di dollari. La commedia d’azione di Emily Blunt e Ryan Gosling è stata un successo di critica, ma nonostante le ottime recensioni, il film ha avuto difficoltà finanziarie. The Fall Guy ha avuto un flop al botteghino durante il fine settimana di apertura, guadagnando solo 28,5 milioni di dollari a livello nazionale. Finora, il film ha recuperato circa la metà del suo budget, suggerendo che The Fall Guy non è sulla buona strada per trarre profitto e avrà bisogno di un’enorme inversione di tendenza per avere qualche possibilità di trovare successo finanziario.

Considerando che sia la critica che il pubblico si stanno godendo il film, le difficoltà al botteghino saranno un’enorme delusione, soprattutto dopo l’evento da 2,4 miliardi di dollari del 2023. Il film è basato su uno show televisivo degli anni ’80, ma a parte questo, The Fall Guy non ha veri e propri legami di franchising che attirino le persone. Tuttavia, il fenomeno dell’anno scorso sembrava poter accumulare un vasto pubblico per il film grazie a Gosling. e il coinvolgimento di Blunt. Sfortunatamente, il botteghino di The Fall Guy che scende ben al di sotto del budget lo prepara al fallimento, dimostrando una dura realtà nel processo.

Sebbene Barbie e Oppenheimer abbiano senza dubbio aumentato la reputazione di Gosling e Blunt, non li ha trasformati in star del botteghino. Le loro nomination all’Oscar hanno rafforzato il fatto che sono entrambi grandi attori, anche quando interpretano ruoli così diversi, ma nonostante la loro qualità recitativa, non sono sufficienti da soli a sostenere il botteghino di un film. Entrambi sono stati una parte fondamentale del successo di Barbie e Oppenheimer , ma chiaramente non sono stati la ragione principale, come ha dimostrato The Fall Guy . Le recensioni del film confermano che sono entrambi attori eccellenti, ma il botteghino ci ricorda che non sono grandi successi al botteghino.

Nonostante si parli di un sequel, The Fall Guy non sarà il prossimo grande franchise d’azione di Gosling a meno che non ci sia un drammatico cambiamento al botteghino. Dato che non fa parte di una serie più ampia, The Fall Guy ha fatto molto affidamento sul valore del nome di Blunt e Gosling per portare avanti il ​​suo botteghino dopo il loro successo al Barbenheimer. Tuttavia, questa strategia chiaramente non ha funzionato poiché il film è sulla buona strada per subire una perdita sostanziale. Gosling e Blunt potrebbero aiutare il film a incassare oltre 100 milioni di dollari, dimostrando di avere ancora un certo livello di potere da star, ma senza un piano di marketing più ampio, The Fall Guy ha sempre dovuto affrontare problemi.