Mufasa: trailer pre-que del Re Leone

Sì, è vero: sono passati 30 anni da quando Simba è stato costretto a crescere senza papà; da quando ha stretto amicizia con Timon e Pumba e ha affrontato il malvagio Scar nel film d’animazione originale del 1994. Abbiamo potuto rivivere gli alti e bassi nel remake live-action del film nel 2019, ma ora è il momento di tornare nelle Terre del Branco. Il nuovo film della Disney ci riporterà indietro nel tempo prima della nascita di Simba, in un prequel intitolato Mufasa: Il Re Leone.

Come suggerisce il titolo, la storia questa volta offrirà agli spettatori una visione più approfondita della vita del padre di Simba nella sua giovinezza, toccando anche ulteriormente la sua relazione con Scar. James Earl Jones, che ha prestato la voce a Mufasa sia nel 1994 che nel 2019, è stato sostituito da Aaron Pierre per il prequel, mentre Scar doppiato da Jeremy Irons nel 1994 e Chiwetel Ejiofor nel 2019 è interpretato da Kelvin Harrison Jr. Confermati al doppiaggio italiano Alberto Boubakar Malanchino per Mufasa e Toni Garrani per Rafiki

Il nuovo trailer ci offre il nostro primo vero sguardo al nuovo film del Re Leone dopo essere stato trasmesso per la prima volta al CinemaCon all’inizio di questo mese. Lì, gli spettatori hanno potuto dare una prima occhiata al giovane Mufasa mentre esplora le Terre del Branco e interagisce con gli animali che vivono lì, mentre una voce fuori campo di Rafiki presenta il giovane felino come “un leone nato senza una goccia di nobiltà nel sangue”. … un leone che cambierebbe le nostre vite per sempre… un leone che plasmerà il nostro destino.‘” La storia di Mufasa è raccontata da Rafiki mentre la racconta ai giorni nostri alla figlia di Simba e Nala, e in vero stile Disney, ci saranno alcune nuove canzoni da accompagnare alla storia. Il regista Barry Jenkins ha anticipato che Mufasa conterrà nuova musica quando ha presentato il trailer a Las Vegas, anche se mantiene segreti i dettagli della colonna sonora. “Mi stanno ammanettando. Non posso dirvi chi ha realizzato quelle nuove canzoni, ma sono assolutamente fantastiche.“, ha detto Jenkins alla folla.

Il film uscirà nelle sale dal 20 dicembre 2024, insomma il periodo perfetto e strategico che la Disney sfrutterà per accaparrarsi un buon guadagno visto il periodo festivo imminente dove le persone saranno ben liete di accompagnare i figli al cinema, ma gli adulti vorranno sapere la storia del compianto Mufasa dopo tutti questi anni.