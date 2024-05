Il signore degli Anelli: sarebbe in produzione nuovo film

È stato annunciato che è in lavorazione un nuovissimo film live action del Signore degli Anelli di Peter Jackson. Durante una conferenza stampa giovedì (9 maggio), il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha annunciato che il titolo attualmente senza nome è nelle prime fasi di sviluppo della sceneggiatura. Oltre a ciò, apparentemente “esplorerà le trame ancora da raccontare“. Jackson, il creatore originale del Signore degli Anelli, tornerà a dirigere il progetto, insieme ai suoi partner di sceneggiatura, Fran Walsh e Philippa Boyens, che stanno anche producendo il film “Il Signore degli Anelli è uno dei franchise di maggior successo e venerati della storia e rappresenta un’opportunità significativa per il business teatrale“, ha detto Zaslav durante la conferenza sugli utili.

Il nuovo progetto del Signore degli Anelli sarà il primo di una serie di film che rivisitano il mondo fantastico creato da J.R.R Tolkien. L’amatissima trilogia di Jackson e i film sullo Hobbit hanno già coperto le opere più popolari di Tolkien, ma ci sono ancora altre storie da raccontare in questo fantastico mondo. La data di uscita è fissata per il 2026. L’anno scorso, la Warner Bros. ha annunciato che sarebbero arrivati ​​altri film sul Signore degli Anelli, quindi è stata sicuramente una lunga attesa per i fan che aspettavano maggiori informazioni. Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha rivelato che lo studio e New Line Cinema hanno stretto un accordo a lungo termine con Middle-Earth Enterprises di Embracer Group AB, per una serie di nuovi film basati sui romanzi di J.R.R. Il mondo fantastico di Tolkien.

Discutendo dell’accordo, Lee Guinchard, CEO di Freemode del Gruppo Embracer, ha dichiarato: “Dopo la nostra recente acquisizione di Middle-earth Enterprises, siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio di collaborazione con New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, portando il mondo incomparabile di J.R.R. Tolkien torna sul grande schermo in modi nuovi ed entusiasmanti. Comprendiamo quanto siano apprezzati questi lavori e, lavorando insieme ai nostri partner New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, intendiamo onorare il passato, guardare al futuro e aderire al più alto livello di qualità e valori di produzione“. Nel frattempo, Michael De Luca e Pam Abdy, del Warner Bros. Pictures Group, hanno affermato che si trattava di un’incredibile opportunità per coinvolgere i fan del franchise più a fondo nella storia “Vent’anni fa, New Line ha compiuto un atto di fede senza precedenti per realizzare le incredibili storie, i personaggi e il mondo del Signore degli Anelli sul grande schermo. Il risultato è stato una serie di film epocali che sono stati apprezzati da generazioni di fan“