Temptation Island batte Noos con lo share

Prima di parlare delle cifre riguardo il numero degli spettatori che hanno avuto questi due programmi televisivi è bene fare un sunto perché magari qualcuno non sa di cosa stiamo parlando. La tv italiana rispecchia ormai perfettamente lo stato di fatto che il nostro Paese è sempre più ignorante ed assoggettato verso qualcosa che il cervello lo spegne, piuttosto che lo nutre. Senza contare il fatto, che almeno in riferimento ad uno dei due programmi, probabilmente molte relazioni vengono proprio riscontrate in quello che si vede in tv portando dunque a pensare che effettivamente se accadono determinate cose è per l’esaltazione del “trash” ovvero la mondezza.

Fatta questa premessa parliamo dunque di Temptation Island che è cominciato lunedì di questa settimana. Trattasi di un “reality televisivo” che a quanto pare rispecchia male la realtà dove alcune coppie si ritrovano in un resort situato in Sardegna e la sfida consiste nell’uscire dal programma insieme o separati. Inutile dirvi che maschi e femmine vengono separati per vivere insieme ad altri single tentatori ovviamente nel caso dei maschi con delle ragazze e viceversa. Sostanzialmente le coppie che vi partecipano hanno dei problemi di fondo anche abbastanza gravi che vanno dal tradimento al totale assoggettamento di un partner verso l’altro. L’idea sarebbe quella di capire se è il caso di continuare la storia o di lasciare il reality separati. Considerando la roba che abbiamo purtroppo visto ve lo diciamo noi: farebbero meglio a separarsi tutti e possibilmente non fidanzarsi mai più evitando di rovinare altre persone, sarebbe buono anche effettivamente se restassero insieme.

Noos invece è un programma di divulgazione scientifica guidato da Alberto Angela, sì il cognome è del noto Piero Angela che ci ha purtroppo lasciati un vuoto con la sua trasmissione Superquark. Vuoto che è stato finalmente colmato da Noos grazie al figlio. Proprio come Superquark, anche Noos si fregia di scoprire fatti scientifici e naturali che vanno anche oltre il nostro pianeta, un nutrimento per la mente, qualcosa che dovrebbero guardare essenzialmente tutti. La trasmissione va in onda il giovedì su Rai 1.

Ed è proprio da quest’ultima frase che nasce il problema. Parlando di share, ovvero dei numeri che determinano la percentuale di spettatori per ogni trasmissione televisiva è venuto fuori che PURTROPPO Temptation Island ha battuto Noos. La cosa dovrebbe costernarci, ma ormai siamo sicuri che questo importerà poco. Parlando di numeri Temptation ha conquistato il 26.14% di share con 3.558.000 di spettatori mentre Noos ha raggiunto il 17% di share con 2.475.000 di spettatori ed è meglio chiudere qui la discussione nella speranza che possa essere invertita la rotta.