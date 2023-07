Fast X prova ancora una volta che Dom è un superuomo

Il franchise Fast & Furious è diventato più incentrato sull’evoluzione di Dom in un supereroe che sulle corse automobilistiche o persino sulla tecnologia per la fine del mondo e ci sono una serie di momenti che dimostrano che è sovrumano. La serie è iniziata come un dramma poliziesco su un agente dell’FBI sotto copertura che si infiltra in una banda di criminali di basso livello guidati da Dominic Toretto, ma si è evoluta in qualcosa di molto più fantastico. Sebbene a volte il film fosse esagerato, aveva ancora verosimiglianza. Tuttavia, con ogni sequel successivo, i film sono diventati sempre meno credibili, in particolare quando si trattava di fisica e di ciò di cui Dom era capace.

A questo punto del franchise, nulla di sovrumano che fa Dom sarebbe sorprendente, o almeno così sembrava. Durante la sparatoria in autostrada in Fast X, Dom ribalta un’auto con un braccio, e lo fa mentre gli sparano. A differenza di Furious 7, quando sollevava un veicolo da 1,36 tonnellate ma sembrava faticare un po’, Dom ribaltava il veicolo in Fast X con molta più facilità, e la lotta sarebbe uguale a quella di qualcuno di forza normale che solleva un tavolino. La forza sovrumana di Dom sta ovviamente crescendo con il progredire della serie.

Mentre Fast Five, Fast & Furious e persino il film originale hanno avuto i loro incredibili momenti delle abilità sovrumane di Dom, Dom stava letteralmente volando quando ha salvato Letty. Nella scena, Letty viene lanciata in aria quando il carro armato in cui si trova si ferma improvvisamente, e quando Dom lo vede, fa schiantare intenzionalmente la sua macchina per lanciarsi in aria per salvarla. Non solo Dom è diventato brevemente Superman quando ha preso il volo, ma ha salvato Letty interrompendo la sua caduta e atterrando sul cofano di un’altra macchina, cosa che avrebbe dovuto ucciderlo.

In Fast 8, Dom incendia intenzionalmente una vecchia macchina come tattica per eludere gli uomini di Cipher. Tuttavia, dopo che l’auto ha preso fuoco, Dom continua semplicemente a guidare. Si fa scudo con l’avambraccio, ma difficilmente farà differenza quando l’intero veicolo è in fiamme. Il film mette in mostra anche l’elevata temperatura del veicolo quando il motore viene tagliato a metà ed ha una tonalità incandescente. Il franchise Fast & Furious è diventato un racconto evolutivo di Dom che diventa un supereroe, e non sono necessarie ulteriori prove dopo aver visto Dom non bruciarsi mentre guidava un veicolo più caldo di un forno.