Adam Sandler sa che le recensioni saranno sempre contro di lui

Nonostante abbia fatto ridere il pubblico per due decenni, Adam Sandler ha rivelato di essere consapevole che le recensioni saranno spesso negative per ognuno dei suoi film. Sebbene non tutte le interpretazioni possano essere degne di un Oscar, una recensione negativa può scuotere anche gli attori più talentuosi, figuriamoci essere costantemente criticati. Tuttavia, l’attore comico di 56 anni ha detto che continua a “andare avanti” dopo aver ricevuto recensioni tutt’altro che entusiastiche. Purtroppo, sembra che Sandler sia stato preso di mira da quando era a scuola, con uno dei suoi insegnanti che gli ha persino chiesto di smettere di recitare.

La star di Murder Mystery ha rivelato di averlo condiviso con Brad Pitt durante lo spettacolo Variety Studios: Actors on Actors nel 2019. Dopo aver ascoltato la storia da un collega, la star di Mr & Mrs Smith condivide la storia di Sandler, raccontando agli spettatori: “Eri alla New York University, ed era il tuo insegnante di recitazione, o professore di recitazione, credo. Ti ha portato fuori a bere una birra e ti ha gentilmente detto: “Pensa a qualcos’altro”. Ascolta, hai cuore, ma non ce l’hai. Scegli un altro percorso’.” Per fortuna, Sandler non ha ascoltato e ha persino avuto un’ottima risposta quando ha incontrato l’insegnante decenni dopo, prendendolo in giro per il commento passato. Da quando ha lasciato la scuola di recitazione, ha continuato a farsi un nome con commedie kitch.

Mentre il pubblico ha adorato i film, i critici non sono stati così entusiasti del fatto che il comico sia diventato ben consapevole delle critiche nel corso degli anni. Durante un’apparizione al Dan Patrick Show nel 2017, Sandler ha ammesso di sapere che i suoi film saranno recensiti male prima ancora che vengano rilasciati. Quando gli è stato chiesto se avesse letto le critiche, ha detto di sì e ha detto al conduttore: “Ogni volta che faccio un film, il regista dice ‘Ehi, le recensioni di Sandman andranno bene su questo’. Sono tipo, ‘No, non lo sono, non pensarci nemmeno‘. Come qualcuno potesse odiare la sua commedia classica Happy Gilmore, che è uno dei suoi film più apprezzati su Rotten Tomatoes, ma ha sorprendentemente solo un punteggio di critica del 61%. “Lo so, ma non importa, continuo” ha risposto con calma.