Nuova accuse su Johnny Depp da Lola Glaudini

L’attrice Lola Glaudini ha affermato che Johnny Depp ha abusato verbalmente di lei sul set del film Blow. Glaudini è apparso in un episodio del podcast Powerful Truth Angels all’inizio di quest’anno. Ora è riemerso un segmento del podcast in cui Glaudini raccontava una presunta esperienza vissuta sul set del film, in cui l’attrice sosteneva che Johnny Depp l’aveva rimproverata dopo una ripresa. Glaudini ha affermato di essere stata incaricata dal regista del film Ted Demme di “scoppiare a ridere” quando Depp ha detto una delle sue battute.

Ma lei sostiene che quando hanno finito la ripresa, Depp presumibilmente le si è avvicinato e ha iniziato a urlarle contro per le risate. La Glaudini ha anche affermato di aver già fatto diverse riprese del film in cui aveva riso. Ha raccontato: “Depp dice il suo monologo. Sento lo spunto e dico ahah, faccio una grossa risata o altro. Johnny Depp, quando dicono di tagliare, si avvicina a me, mi punta il dito in faccia e dice: ‘Chi cazzo ti credi di essere?’ Chi cazzo pensi di essere? Stai zitta, cazzo. Sono qui fuori e sto cercando di dire le mie battute, cazzo, e tu stai fottutamente concentrandoti. Fottuto idiota. Oh, ora, oh ora non è così divertente? Ora puoi chiudere adesso puoi chiudere quella cazzo di bocca? La quiete in cui ti trovi adesso, è così che rimani, cazzo.”

Ha anche affermato di essersi sentita trattata “come un’emarginata“ dopo il presunto incidente, dicendo: “Nessuno voleva parlare con me, perché sono io la stronza contro cui si è scagliato“. Glaudini ha inoltre affermato che Depp le aveva poi offerto delle ‘scuse non pertinenti’ dopo l’incidente, dicendo che la co-star le avesse detto: “Sai, prima ero davvero nella mia testa e rimanevo nel mio personaggio, Sto usando questo accento di Boston e mi dà veramente fastidio. Quindi sono un po’ teso e cose del genere. Quindi volevo solo assicurarmi che fossimo a posto e tutto il resto? L’ho semplicemente guardato e ho pensato: ‘Non so di cosa stai parlando? Certo, di cosa stai parlando? Assolutamente fantastico’.” Aggiungendo di aver seguito un passato consiglio “Perché ero tipo… mio padre diceva: ‘Non farti vedere che sudi’. Quindi era tutto.”

L’attrice ha anche affermato che Demme “non è venuta a scusarsi“, il che l’ha fatta sentire come se fosse stata “totalmente lasciata a bocca aperta“. I rappresentanti di Depp hanno poi risposto alle affermazioni di Glaudini, dicendo a Variety: “Johnny dà sempre la priorità ai buoni rapporti di lavoro con il cast e la troupe e questo racconto è molto diverso dal ricordo degli altri membri sul set in quel momento.” I rappresentanti di Depp hanno anche fatto riferimento ad una dichiarazione di Samuel Sarkar, che è stato accreditato come tecnico del suono in Blow. In una dichiarazione a Variety, Sarkar ha dichiarato: “Come persona sana, ascolti costantemente ciò che accade sul set, ascolti i rumori, ascolti le chiacchiere. In effetti, nello specifico, ascoltavo l’audio di Johnny per verificare eventuali interferenze, sia durante le prove che durante le riprese. Non ho mai sentito niente del genere e sarebbe stato un evento straordinario.“