Jumanji 4: i motivi del ritardo

A quasi cinque anni dall’uscita dell’ultimo film nelle sale, Karen Gillan spiega perché Jumanji 4 deve ancora decollare. Liberamente ispirato all’omonimo libro per bambini di Chris Van Allsburg, il franchise di azione e avventura ruota attorno a un gruppo di adolescenti trascinati nel magico e mortale mondo della giungla attraverso un gioco da tavolo e un videogioco negli ultimi sequel, imparando a conoscere se stessi lungo il percorso. modo. Recentemente guidato da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Gillan, lo sviluppo di un quarto film di Jumanji è rimasto fermo da prima dell’uscita del trequel del 2019. Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter per il thriller diretto da Russell Crowe Sleeping Dogs, a Gillan è stato chiesto di un aggiornamento sul tanto atteso Jumanji 4. La star ha scherzosamente chiesto all’intervistatore di indicarle la direzione di chi è da incolpare per l’accaduto. il lungo sviluppo del sequel, confermando che lei e il cast sono ancora molto entusiasti di realizzare il film, ma hanno indicato che la programmazione è l’ostacolo più grande che stanno affrontando al momento. Scopri cosa ha condiviso Gillan di seguito “Se scopri come mai ci è voluto così tanto tempo, puoi farmelo sapere? Perché non lo so. Sono sicuro che sia complicato discutere i programmi di tutti, ma non ho sentito nulla a riguardo oltre al fatto che lo faremo ad un certo punto. Quindi ne siamo tutti così entusiasti. Tutti amiamo lavorare su quei film, ed è solo questione di quando.”

Mentre il franchise sembrava essere ancora una volta una delle proprietà più in voga dopo il successo del rilancio di Welcome to the Jungle, la lunga attesa per l’arrivo di Jumanji 4 preoccupa per il potenziale futuro del franchise al di là di esso. La nota di Gillan sui conflitti di programmazione è certamente comprensibile se si considerano i quattro attori principali del film, che sono tutti tra i più impegnati di Hollywood. Negli anni tra le puntate, Johnson in particolare si è legato a una varietà di franchise, tra cui Red Notice di Netflix e Jungle Cruise della Disney, tra gli altri.

Inoltre, sebbene Jumanji: The Next Level abbia affrontato il salto nel tempo mandando i suoi personaggi delle scuole superiori al college, l’età e l’interesse del cast di attori più giovani a tornare per il quarto film è qualcosa che i produttori dovranno presto considerare. Mentre Alex Wolff e Madison Iseman si sono ancora immersi in progetti mainstream occasionali, come Oppenheimer o American Horror Stories, loro e Ser’Darius Blain si sono rivolti a piatti più indie, incluso il lavoro di supporto di Wolff nell’acclamato thriller diretto da Nicolas Cage. Maiale, potenzialmente allontanandoli dal cinema ad alto budget.

I precedenti commenti di Hart sullo sviluppo di Jumanji 4 indicano anche che questa lunga attesa potrebbe portare alla fine del franchise, con la star che indica che lui e Johnson stavano discutendo su quale film sarebbe stato il loro grande abbinamento finale dopo aver recitato insieme in cinque film. Mentre Gillan indica che tutto il cast “ama” realizzare i film di Jumanji, il fatto che siano passati sette anni dal rilancio del franchise e che siano usciti solo due film potrebbe essere un segno che il prossimo film funzionerebbe meglio come finale per l’intera faccenda.