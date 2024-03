Beetlejuice 2 il sequel si mostra nel trailer

Il sequel della classica commedia del 1988 Beetlejuice è in arrivo e i fan riescono a malapena a contenere la loro eccitazione. Per chi non lo sapesse, Michael Keaton si è affermato come un genio della commedia per molti con la sua interpretazione di Beetlejuice. Ora, 36 anni dopo, è pronto a riprendere il suo ruolo nell’attesissimo sequel, brillantemente intitolato Beetlejuice Beetlejuice. Il primo teaser trailer del film, che uscirà a settembre di quest’anno (quindi c’è ancora un’attesa piuttosto lunga) ha fatto parlare i fan che non vedono l’ora di vedere altre buffonate inquietanti ma esilaranti. Oltre al ritorno di Keaton nel suo ruolo, il sequel vedrà il ritorno di Delia Deetz interpretata da Catherine O’Hara e Lydia Deetz interpretata da Winona Ryder. Questa volta sembra che seguiremo il nuovo personaggio Astrid Deetz interpretato da Jenna Ortega.

Sui social media, molti fan hanno sottolineato quanto siano rimasti colpiti dal trailer:

“36 anni dopo, Michael Keaton non ha perso tutto quel fascino che lo rende Beetlejuice“, ha scritto un utente su YouTube.

“Il ragazzo non interpreta questo personaggio da 36 anni e in una frase mi rende nostalgico ed estremamente felice di vederlo“, ha aggiunto un altro.

“Avevo 2 anni quando è uscito questo film. Adesso che ne ho 37 posso dire di aver guardato questo film costantemente negli ultimi 30 e più anni E CONTINUA A DIVENTARE PIÙ DIVERTENTE OGNI SINGOLA VOLTA CHE LO VEDO“, ha scritto un terzo.

“Beetlejuice Beetlejuice deve essere il titolo perfetto per un sequel di Beetlejuice. Non vedo assolutamente l’ora di vedere Michael Keaton tornare in uno dei suoi ruoli più iconici“, ha commentato un altro.

“Deadpool e Wolverine era il film più atteso dell’anno, ma dopo aver visto questo trailer, questo è il film più atteso dell’anno. Sono cresciuto guardando il primo film di Beetlejuice. Mi sentivo come se fossi tornato indietro nel tempo ” ha aggiunto un utente.

Il regista Tim Burton, che tornerà per il sequel, in precedenza aveva affermato che “nulla è fuori discussione” per quanto riguarda la possibilità di girare un sequel. In precedenza ha ammesso che, dato che realizzare film in grande studio è estenuante, tende a giurare di non farlo mai più… anche se per fortuna lo fa sempre. Difatti all’Independent ha dichiarato “Ecco perché è difficile per me guardare i film dopo, perché ne provo ancora l’emozione. Non ottengo una liberatoria da questo. Ma mi piacciono tutte le persone con cui ho lavorato. Su quest’ultimo, Beetlejuice 2, mi è davvero piaciuto. Ho provato a spogliare tutto e tornare alle basi del lavoro con brave persone, attori e burattini. È stato un po’ come tornare al motivo per cui mi piaceva fare film”.