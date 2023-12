Jenna Ortega protagonista trailer di Miller’s Girl

Se stai cercando un nuovo film da guardare, non cercare oltre. C’è tensione, c’è seduzione, c’è…Martin Freeman e Jenna Ortega. Il nuovo trailer di Miller’s Girl ha catturato tutti dopo aver mostrato una certa attrice di Mercoledì che seduce la star di Lo Hobbit.

Jenna Ortega e Freeman recitano in questo film piccante sul rapporto tra un insegnante ed una studentessa di scrittura creativa che oltrepassa il limite. Offrendole un trattamento speciale, il personaggio di Freeman intrappola la coppia in una situazione dalla quale non è possibile sfuggire. Il film è diretto e scritto dalla talentuosa Jade Halley Bartlett e uscirà nelle sale il 26 gennaio 2024. Ma non sono solo Ortega e Freeman gli unici del cast presenti nel film, poiché attori come Dagmara Domińczyk, Bashir Salahuddin e Gideon Adlo aiuteranno lo sviluppo della trama. Dovremmo però aspettarci un po’ di comicità? Dopotutto alla produzione troviamo nomi capisaldi della commedia come Seth Rogen e Evan Goldberg. Vedremo!

Secondo la sinossi, il film sarà incentrato su: Una giovane scrittrice di talento (Jenna Ortega) si imbarca in un’odissea creativa quando il suo insegnante (Martin Freeman) le assegna un progetto che li intrappola entrambi in una rete sempre più complessa. Mentre i confini si confondono e le loro vite si intrecciano, professore e protetto devono affrontare i loro sé più oscuri mentre si sforzano di preservare il loro senso di scopo individuale e le cose che hanno di più caro.

Anche se Ortega è destinata a brillare in questo diverso tipo di progetto, la notizia del suo ruolo in questa produzione arriva solo poche settimane dopo la conferma che avrebbe lasciato il franchise di Scream a causa di conflitti di programmazione. Con un’altra stagione di Mercoledì in arrivo su Netflix, c’è sicuramente molto su cui l’attrice deve concentrarsi. Ma questa non è l’unica controversia che circonda la serie di film spettrali poiché la società di produzione dietro i film di Scream, Spyglass Media Group ha licenziato l’attrice Melissa Barrera per il suo sostegno alla Palestina sui social media. Anche se la Ortega è impegnata nelle vicende che riguardano la guerra in Gaza ci sono voci altalenanti che il suo abbandono possa o meno riguardare la vicenda accaduta alla Barrera. Probabilmente non lo sapremo mai, però, non vedo davvero l’ora di interpretare il suo ruolo in questo nuovo film.