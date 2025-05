Ancora dominio di “Un film Minecraft” al botteghino a fine aprile

Ancora un fine settimana da leader per Un film Minecraft, l’adattamento cinematografico del celebre videogioco. La pellicola, una commedia sopra le righe diretta da Jared Hess e interpretata da Jason Momoa e Jack Black, incassa altri 774.000 euro, portando il suo totale italiano a un impressionante 11.273.500 euro. Questo risultato lo consacra come il secondo film più visto in Italia quest’anno, superato solo da “Follemente”.

Nuovi dati su Un film Minecraft

Il successo del film Warner Bros. / Mojang non si ferma ai confini nazionali: a livello globale ha già superato gli 816 milioni di dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget di circa 150 milioni di dollari (Variety). Sebbene raggiungere gli stratosferici incassi di “Super Mario Bros. – Il Film” (1.36 miliardi di dollari nel 2023, di cui 20.4 milioni in Italia) appaia difficile, il risultato commerciale di “Un film Minecraft” è indubbiamente un grande successo per la Warner, soprattutto considerando i dieci anni di ripensamenti che hanno preceduto la sua realizzazione.

Al secondo posto troviamo un’altra novità tratta dal mondo dei videogiochi: Until Dawn – Fino all’alba, diretto da David F. Sandberg e con Peter Stormare, già presente nel titolo originale Sony. Il film horror vede un gruppo di giovani intrappolati in un loop temporale durante la commemorazione di un’amica scomparsa in un isolato rifugio sciistico.

Riusciranno a sopravvivere alla notte? Il film debutta in Italia con un incasso di 646.500 euro, mentre a livello mondiale ha già raccolto 18.1 milioni di dollari. Riuscirà a recuperare il suo budget di 15 milioni? Scivola al terzo posto 30 notti con il mio ex, la commedia di Guido Chiesa con Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti. Il film, che vede un uomo costretto a riaccogliere in casa la sua ex-moglie appena dimessa da una clinica psichiatrica, incassa altri 389.000 euro, per un totale di 1.098.000 euro.

Debutta in quarta posizione The Accountant 2, sequel del film del 2016 diretto da Gavin O’Connor, con il ritorno di Ben Affleck e l’aggiunta di Jon Bernthal nei panni del fratello del contabile Christian Wolff. Il film d’azione incassa 384.700 euro nel suo primo weekend italiano, mentre negli Stati Uniti si posiziona al terzo posto con un incasso di 24.5 milioni di dollari.

A chiudere la top five troviamo il documentario Pink Floyd at Pompei – MCMLXXII di Adrian Maben. Il film ripropone le immagini dello storico concerto a porte chiuse dei Pink Floyd nell’ottobre del 1971 nell’anfiteatro romano di Pompei, con brani iconici come “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” e “One of These Days”, e offre anche uno sguardo dietro le quinte della lavorazione del leggendario album “The Dark Side of the Moon”.

Infine, da segnalare la performance in Italia de I Peccatori di Ryan Coogler, che sta avendo un percorso commerciale molto diverso rispetto agli Stati Uniti. Il film scende al sesto posto con 298.500 euro e un totale di 854.300 euro, mentre in patria mantiene saldamente la prima posizione con un incasso di 122.5 milioni di dollari su un totale mondiale di 161.6 milioni (a fronte di un budget di 100 milioni, il recupero dei costi è incerto ma non escluso).