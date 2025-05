Song One è uno dei film più toccanti apparsi su Netflix

Su Netflix è disponibile un toccante dramma intitolato “Song One“, con la magistrale interpretazione di Anne Hathaway. Ambientato nella scena musicale folk di New York e nei silenziosi corridoi ospedalieri, il film tesse una trama delicata di musica, dolore e la tenace ricerca della speranza. Hathaway veste i panni di Franny Ellis, un’antropologa che vive lontano da casa, in Marocco.

Nuovi dettagli su Song One

La sua vita subisce una brusca svolta quando una tragica telefonata la informa del coma del fratello minore, Henry, in seguito a un incidente. Questo evento la costringe a un ritorno nella sua città natale, un luogo che aveva evitato per anni, e la pone di fronte al suo passato e alla complessa relazione con la madre, Karen, interpretata da Mary Steenburgen. In cerca di un modo per connettersi con Henry e aiutarlo nel suo silenzioso stato, Franny si immerge nel mondo musicale che tanto amava il fratello.

Esplora i locali che frequentava, si addentra nella scena musicale di Brooklyn e incontra James Forester (Johnny Flynn), l’idolo musicale di Henry, un cantautore inglese dal talento cristallino. Tra Franny e James sboccia un legame inatteso e profondo, un amore intriso di dolce malinconia, unito dal filo conduttore della musica. Insieme, attraverso le note e le melodie, cercano di risvegliare Henry, una canzone alla volta.

“Song One” trascende la semplice storia romantica, diventando una riflessione intima sul significato di essere presenti, di comunicare quando le parole si rivelano insufficienti. Presentato al Sundance Film Festival nel 2014, “Song One” non ha raccolto premi, ma ha lasciato un’impronta significativa nel cuore degli spettatori. Il cast è arricchito dalla presenza di veri artisti come Ben Rosenfield (Henry), Sharon Van Etten, Naomi Shelton, Dan Deacon e Lola Kirke, che infondono autenticità e magia alle scene musicali dal vivo.

La colonna sonora, curata da Jenny Lewis e Johnathan Rice, vede anche la partecipazione di Johnny Flynn, che interpreta i brani del suo personaggio. Alcune scene sono state girate in luoghi iconici come il Bowery Ballroom, catturando l’atmosfera genuina della scena folk newyorkese. La forza di “Song One” risiede nella sua capacità di raccontare il dolore con una rara delicatezza.

Franny non cerca soluzioni immediate, ma una connessione autentica, che trova proprio lì dove il silenzio sembra dominare: nella musica e negli occhi chiusi del fratello. Anne Hathaway, oltre a offrire una performance intensa e misurata, ha anche coperto il ruolo di produttrice del film. Un dettaglio non trascurabile, poiché il personaggio di Franny è stato in parte riscritto per lei, rendendolo più maturo e complesso rispetto all’idea iniziale. Un film che vale la pena guardare se non lo avete ancora fatto.