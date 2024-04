Bad Boys 4 ritornano alla grande

Will Smith e Martin Lawrence fanno sul serio in un nuovo trailer del loro sequel di Bad Boys, Ride or Die. Le star sono tornate in azione nel trailer del prossimo film d’azione, anche se diventa subito chiaro che i loro personaggi non sono più agili come una volta. Con il personaggio di Lawrence che ha bisogno di un rilassante ginger ale a pochi secondi dall’inizio di un giro in un’auto veloce, è chiaro che la loro nuova missione sarà un po’ una montagna russa. Tuttavia, Mike Lowrey di Smith è almeno più simpatico che mai, rimproverando casualmente il suo partner Marcus Burnett per aver acquistato Skittles e contemporaneamente affrontando una rapina a mano armata in corso.

Il trailer offre solo un assaggio dell’azione e della commedia che vedremo nel film quando arriverà quest’estate, con la data di uscita attualmente fissata per il 7 giugno. Quasi 30 anni dopo che Lawrence e Smith hanno collaborato per la prima volta nel 1995, Bad Boys: Ride or Die promette di riportare in vita “i Bad Boys preferiti al mondo”, non solo con l’azione frenetica e le battute veloci che siamo così abituati a vedere. il franchise, ma anche con una nuova svolta: i migliori di Miami sono ora in fuga.

Le star hanno parlato del loro entusiasmo per il film al CinemaCon dello scorso anno, dove sono apparse virtualmente mentre rimanevano sul set di Bad Boys per filmare. “Siamo entusiasti, siamo emozionati“, ha detto Smith della nuova puntata. Lawrence ha aggiunto che la coppia era “dispiaciuta” di non poter essere lì di persona, al che Smith ha scherzato: “Siamo contenti di non essere lì perché siamo qui e ci stanno pagando per essere qui“.

Mentre i primi due film della serie Bad Boys sono stati diretti da Michael Bay, il prossimo quarto capitolo vedrà il ritorno di Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno diretto il sequel più recente, Bad Boys for Life. Lawrence e Smith saranno affiancati in Bad Boys: Ride or Die dai co-protagonisti Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Eric Dane, Paola Núñez, Rhea Seehorn, Tasha Smith e Ioan Gruffudd. Nel 2020, Lawrence ha parlato del tempo trascorso tra i primi due film di Bad Boys e il ritorno dei personaggi nel 2020 “Quando abbiamo realizzato i primi due Bad Boys, eravamo giovani, potevamo correre veloci, potevamo saltare più in alto“, ha detto a Entertainment Weekly. “In Bad Boys for Life, ci affidiamo molto di più agli stuntman.”Stuntman o no, sarà fantastico rivedere i personaggi in azione!