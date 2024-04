Michael J. Fox è pronto per tornare a recitare

La star di Ritorno al futuro Michael J. Fox ha rivelato di essere disponibile a tornare a recitare quattro anni dopo aver annunciato il suo ritiro. Dalle sue apparizioni in Spin City, The Good Wife e, ovviamente, nel franchise di Ritorno al futuro, Fox è stato per decenni un punto fermo di Hollywood per molti fan di cinema e TV. Tuttavia, nel 2020, Fox ha annunciato la sua decisione di allontanarsi dalla telecamera mentre scriveva nel suo libro di memorie No Time Like the Future che stava entrando in un “secondo pensionamento”. Fox si era precedentemente allontanato dai riflettori quando gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 1991.

Nel 2023, Fox ha spiegato come sia stato un altro film a rafforzare la sua decisione di ritirarsi. “Ho pensato a C’era una volta a Hollywood“, ha detto a Empire. “C’è una scena in cui il personaggio di Leonardo DiCaprio non riesce più a ricordare le sue battute. Torna nel suo camerino e sta urlando contro se stesso allo specchio. È davvero pazzesco. Ho avuto questo momento in cui mi guardavo allo specchio e ho pensato: ‘Non me lo ricordo più.’” Quando ha annunciato per la prima volta il suo ritiro, tuttavia, Fox ha notato che la sua decisione “potrebbe cambiare” e recentemente è tornato sullo schermo per il documentario del 2023 Still: A Michael J. Fox Movie.

Non recita sullo schermo dal 2020, ma in una nuova conversazione con Entertainment Tonight Fox ha rivelato che sarebbe disponibile a tornare. Ora, 62enne, Fox ha detto: “Se qualcuno mi offre una parte e io la faccio e mi diverto, bene. Reciterei se saltasse fuori qualcosa in cui potrei mettere dentro la mia realtà, le mie sfide, se potessi capirlo.” Fox ha continuato ammettendo che creare il documentario è stata una “grande emozione” per lui, ma anche se non è contrario al ritorno sullo schermo, Fox ha chiarito che recitare di nuovo non è uno dei suoi grandi obiettivi nella vita.

Ha descritto il documentario come “divertente”, ma ha aggiunto: “Non mi sarei mai posto questo come obiettivo. È semplicemente successo. I miei obiettivi cambiano continuamente. Il mio obiettivo più grande, penso, era quello di crescere una famiglia“, ha detto Fox. Riferendosi a sua moglie Tracy Pollan, che incontrò sul set di Family Ties nel 1985, Fox continuò: “Abbiamo quattro figli fantastici e questa è stata la cosa più importante. E poi l’altro riguarda il lavoro che abbiamo svolto con la fondazione e il desiderio di raggiungere questi obiettivi.” Fox ha fondato la sua Michael J. Fox Foundation nel 2000 per aiutare a finanziare la ricerca per trovare una cura per il morbo di Parkinson.