L’ultima Alba commuove gli utenti Netflix

Gli spettatori di Netflix hanno elogiato un film d’azione come un “capolavoro” dopo essere riemerso online. Il film è interpretato da Bruce Willis ed è stato pubblicizzato dai fan come il suo “miglior film” sul gruppo Facebook Netflix Bangers. In tutta onestà, Bruce Willis ha realizzato alcuni incredibili film d’azione nel corso della sua lunga e illustre carriera. Armageddon lo ha visto unirsi a una squadra disordinata per salvare il mondo da un meteorite incombente in un sacrificio straziante. E, naturalmente, chi può dimenticare Die Hard, il thriller d’azione natalizio spesso parodiato ma mai eguagliato, in cui affronta il malvagio Hans Gruber.

Ma è un film meno conosciuto della filmografia di Willis che è stato pubblicizzato come uno dei suoi migliori, e adotta un approccio leggermente diverso. Questo film fa un passo indietro e cerca di dare uno sguardo ad argomenti internazionali più ampi. Ma quale dei film di Bruce Willis è? Beh, è ​​L’ultima Alba del 2003.

Il film è ambientato in Nigeria, con Willis che interpreta un comandante della Marina degli Stati Uniti mentre nel paese si sviluppa una crisi politica. Willis dovrà guidare i suoi compagni nel tentativo di proteggere la sicurezza dei civili rimasti coinvolti nel conflitto. Si è rivelato un successo di pubblico e i fan hanno utilizzato i commenti per condividere il loro godimento del film. Uno ha detto: “La versione estesa è l’UNICA versione da guardare“. Un secondo ha commentato: “Il miglior film che abbia mai realizzato oltre ad Armageddon, e non sceglierei“. Nel frattempo, qualcun altro ha addirittura detto che l’aveva fatti piangere, scrivendo: “Adoro questo film ho pianto la prima volta che l’ho visto.“

Ma nonostante sia stato un successo tra i fan, il film è stato accolto meno bene dalla critica cinematografica. Su Rotten Tomatoes ha un punteggio della critica del 34%, mentre il punteggio del pubblico è molto più alto, pari al 69%. Gran parte della critica al film si è concentrata sui suoi tentativi di affrontare argomenti più ampi, ma alla fine è anche un film d’azione. È stata la tensione tra questi due elementi contrastanti che ha allontanato molti critici dal film, poiché ritenevano che non corrispondesse ai temi più importanti. Sicuramente per gli utenti Netflix è un 10/10. L’ultima Alba è disponibile per lo streaming su Netflix e su Amazon per i clienti Prime.