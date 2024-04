Keanu Reeves sarebbe ancora perfetto per il suo sogno DC

Keanu Reeves ha reso chiaro il ruolo dei suoi sogni in un film DC live-action, e c’è un modo per l’attore di realizzarlo. Reeves ha recitato in film famosi, con il ruolo dell’attore nel franchise di Matrix che lo ha reso un nome familiare. Con il franchise di John Wick, Reeves ha vissuto una rinascita della carriera negli ultimi anni, che ha portato l’attore ad essere costantemente scelto per diversi ruoli di supereroi, sia nell’universo cinematografico Marvel che come uno dei personaggi nella lista delle uscite della DC.

Anche se Reeves deve ancora far parte di un film Marvel, l’attore ha già recitato nel sandbox della DC. Molto prima del nuovo universo DC o addirittura del vecchio DCEU, Reeves ha dato vita a John Constantine nel film Constantine del 2005. Il film classificato come R ha dato vita a una versione diversa di Hellblazer della DC. Dopo anni di campagna per la realizzazione di un sequel, Constantine 2 è in lavorazione, con Reeves pronto a riprendere il suo ruolo. Tuttavia, l’attore sogna di interpretare un altro eroe DC in live-action, e Reeves potrebbe farlo a una condizione.

Anche se Reeves ha dato vita a John Constantine e lo farà ancora una volta in futuro, l’attore vuole interpretare un altro eroe DC. Il ruolo DC live-action da sogno di Reeves è Batman. Nel 2022, l’attore ha rivelato il suo desiderio di interpretare Bruce Wayne in un film. Tuttavia, Reeves ha notato che sarebbe stato difficile a causa del debutto di Robert Pattinson come personaggio in The Batman del regista Matt Reeves, con l’attore che sarebbe diventato il nuovo volto del personaggio. Tuttavia, Reeves ha tenuto la porta aperta per il ruolo, dicendo: “Forse quando avranno bisogno di un Batman più vecchio“.

Il sogno di Batman live-action di Reeves è stato rivelato dopo che era già stato scelto per interpretare il personaggio. Tuttavia, il ruolo di Reeves nei panni di Batman è arrivato in forma animata, con l’attore che ha doppiato Batman nella DC League of Super-Pets del 2022. Il film d’animazione ha dimostrato che Reeves ha la voce profonda perfetta per il ruolo, con il potenziale per un fantastico ritratto di Batman dal vivo. Grazie ai ruoli passati di Reeves, che includono franchise importanti e film più oscuri, e alle poche scene serie in cui è apparso nei panni del Cavaliere Oscuro in DC League of Super-Pets, si può formare un quadro avvincente di come potrebbe essere il suo Batman.