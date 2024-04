Tartarughe Ninja: il prossimo film correggerà un errore di Michael Bay

Le Tartarughe Ninja stanno tornando in live-action con un adattamento cinematografico di The Last Ronin, che offre l’opportunità di correggere un errore commesso da Michael Bay. Il film TMNT appena annunciato è il primo progetto live-action che coinvolge Raffaello, Donatello, Michelangelo e Leonardo dal 2016. I fumetti saranno la base di un film TMNT: The Last Ronin live-action di categoria R che esplora una continuità separata in cui Michaelangelo è l’ultima tartaruga ninja mutante vivente ed è in cerca di vendetta dopo la morte dei suoi fratelli, Splinter e altri.

La decisione di riportare le Tartarughe in live-action arriva otto anni dopo che il pubblico ha visto l’ultimo capitolo del franchise riavviato prodotto da Michael Bay. Dopo aver iniziato nel 2014, Fuori Dall’Ombra ha concluso il franchise nel 2016 dopo aver ricevuto recensioni negative e aver incassato sostanzialmente meno al botteghino. Ci sono stati molti modi in cui i film TMNT prodotti da Bay sono andati storti e The Last Ronin ha bisogno di imparare da loro per avere successo. Ciò include la correzione di uno dei più grandi errori commessi dai film nel dare vita alle Tartarughe.

Una delle maggiori critiche ai film live-action TMNT realizzati sotto la guida di Michael Bay riguardava il design delle tartarughe. Raffaello, Leonardo, Donatello e Michelangelo sono diventati tartarughe incredibilmente muscolose, ma sono stati i tratti del viso a risaltare di più. I film TMNT live-action hanno progettato i fratelli per sembrare un po’ più umanoidi del previsto. I nasi tipicamente arrotondati furono appiattiti e ridotti, con l’aggiunta anche delle narici. Sono stati questi piccoli ma evidenti cambiamenti che hanno portato alle reazioni divisive ai progetti live-action di Bay.

Mentre i film live-action originali degli anni ’90 utilizzavano costumi per catturare l’aspetto abituale dei personaggi, i film di Bay puntavano su un maggiore realismo con i design CGI. Questo è un problema che molti film incontrano quando portano i personaggi dei cartoni animati in live-action. Basta guardare il design terrificante originale di Sonic the Hedgehog. Con la storia incredibilmente oscura e fondata di The Last Ronin, il film probabilmente vorrà che Michelangelo e gli altri si adattino a quel tono. Tuttavia, ciò non significa che il nuovo film TMNT debba seguire le orme di Bay e apportare modifiche ai progetti delle tartarughe per l’azione dal vivo. Il nuovo film classificato per adulti apporterà già miglioramenti rispetto ai più recenti progetti live-action semplicemente non rivedendo il modo in cui dovrebbero apparire le Tartarughe.