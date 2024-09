The Last of Us 2: dal trailer spuntano cose buone

Un nuovo trailer della stagione 2 di The Last of Us ha già confermato che una grande paura per l’adattamento del videogioco non è nulla di cui preoccuparsi. The Last of Us è diventato rapidamente noto come uno dei migliori adattamenti di videogiochi di sempre. Quasi ogni parametro per giudicare la qualità di uno spettacolo è il più alto possibile per The Last of Us: vanta un punteggio Rotten Tomatoes del 96%, è stato nominato per 24 Emmy e ne ha vinti otto, e The Last of Us ha battuto un record di streaming massimo. La prima stagione di The Last of Us è stata un tale successo che una delle maggiori preoccupazioni per la prossima stagione è che non sarà in grado di essere all’altezza del suo predecessore. Sebbene la stagione 2 di The Last of Us abbia delle scarpe immense da riempire, ora sembra che sarà più che in grado di eguagliare o addirittura superare la qualità della prima stagione. Un nuovo trailer ha dimostrato che la stagione 2 di The Last of Us corrisponde alla prima stagione in un modo fondamentale: sarà altrettanto fedele ai videogiochi.

Una delle parti migliori della stagione 1 di The Last of Us è stata la precisione con i videogiochi, e ora sembra che la stagione 2 di The Last of Us abbia un livello simile di rispetto per il suo materiale originale. Il trailer della stagione 2 di The Last of Us includeva alcuni momenti chiave che provenivano direttamente da The Last of Us Part II. C’erano riprese di Abby che strisciava sotto una recinzione mentre gli infetti la artigliavano, un frammento di Ellie (con il tatuaggio sul braccio) che cantava per Dina, e persino la canzone che Joel cantava per Ellie, solo per citarne alcuni. Anche se la precisione del videogioco della seconda stagione di The Last of Us non sembra un grosso problema, è piuttosto importante per la storia. Gran parte di ciò che The Last of Us Part II cerca di dire i suoi messaggi sul dolore, la vendetta, l’andare avanti e altro ancora è definito da eventi precisi e piccoli momenti tra questi eventi. Le circostanze esatte della morte di Joel, ad esempio, sono fondamentali affinché Ellie consideri Abby un cattivo. Cambiarli anche solo leggermente cambierebbe il messaggio dei giochi, quindi è un ottimo segno che la stagione 2 di The Last of Us sia così fedele.

Oltre a preservare il messaggio di The Last of Us Part II, essere fedeli ai giochi consentirà anche allo spettacolo di includere alcuni dei migliori momenti del franchise. Realizzare un adattamento fedele del gioco significa che gli spettatori dello show potranno vedere momenti commoventi come il primo bacio di Ellie e Dina, sequenze d’azione fantastiche come i combattimenti di Ellie con i Serafiti e scene strazianti come la morte di Joel. Quei momenti sono stati una grande ragione per cui The Last of Us è tanto amato, ed è positivo che lo spettacolo possa includerli.

Sebbene essere fedeli ai giochi sarà un grande vantaggio per la stagione 2 di The Last of Us, c’è anche un certo valore nell’alterare la narrativa di The Last of Us Part II. Alcuni dei momenti migliori dello show erano diversi dai giochi, come la relazione tra Bill e Frank. Sono già in arrivo alcuni cambiamenti che potrebbero fare lo stesso per la seconda stagione, come il personaggio di Catherine O’Hara in The Last of Us. Questi cambiamenti, combinati con la fedeltà della stagione 2 di The Last of Us ai giochi, dovrebbero creare una stagione fantastica.