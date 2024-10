Uscita di Joker 2 in Italia, cosa sappiamo fino ad oggi

Sale l’attesa per l’arrivo sul grande schermo di Joker 2, pellicola che segue quanto di eccezionale è stato fatto nel 2018 dal regista Todd Philips. Il 2 ottobre sarà quindi possibile ritornare al cinema per assistere al sequel di Joker che, rispetto a quest’ultimo, si ritroverà con una new entry di grandissimo spessore come Lady Gaga.

Le ultime anticipazioni prima dell’uscita di Joker 2 in Italia

La pop star da anni è entrata a far parte del mondo di Hollywood e le aspettative nei suoi confronti per Joker 2 sono davvero altissime. Rispetto però al film iniziale, Joker 2 si presenta più come un crime musical, decisamente più pop che violento. Il personaggio principale Arthur Fleck, interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix dovrà fare i conti con l’amore nei confronti di Harleen Quinzel, il personaggio di Lady Gaga.

Cambia quindi completamente lo scenario rispetto al primo Joker, non c’è più quella violenza dura e cruda, ma si passa alla Folie à Deux. Una vera e propria follia a due che porta i protagonisti innamorati a sognare una vita in fuga insieme. C’è infatti il costante mix tra realtà e sogno, in quest’ultimo caso reso evidente dalle parti musicali.

Si canta in Joker 2 e non poteva essere diversamente vista la presenza di Lady Gaga, ma tutto in funzione di quest’amore alla fine più platonico che realistico. La trama si svolge nel carcere di Arkham, dov’è rinchiuso Fleck e nell’aula di tribunale in cui si svolge il processo per la mattanza conclusa con lo sparo in diretta tv a Murray Franklin (Robert De Niro).

Tra i due luoghi scatta il colpo di fulmine con Harleen, internata nella zona dei criminali meno pericolosi. Lee, così si presenta, frequenta un corso di musica, ed è una fan scatenata delle sue gesta. Ha sin dall’inizio apprezzato quanto fatto da Fleck con Franklin, affascinata dall’uomo che ha cambiato tante vite per quello che ha fatto.

Da qui la storia d’amore viene raccontata da canzoni e balli dei due protagonisti, ovviamente immaginando tutto come un sogno. Si tratta di sequenze mentali in cui i personaggi sognano e amplificano la loro psicologia a servizio del pubblico.

Non è però il solito musical che fa annoiare appena inizia la canzone, in questo caso è stato bravo il regista a creare qualcosa di accattivante e meno noioso, ma vedremo come reagirà il pubblico a questa nuova versione di Joker. Come sempre saranno poi i numeri al cinema a fare la differenza.