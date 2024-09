I film italiani candidati al Premio Oscar 2025

Uno degli eventi più attesi per gli appassionati di cinema è senza dubbio la notte degli Oscar, per la conquista, appunto, del Premio Oscar 2025. Un evento che negli anni ha regalato grande soddisfazione al cinema italiano, con tante pellicole e tanti attori nostrani che hanno potuto vincere l’ambita statuetta. Ci si chiede a questo punto agli Oscar 2025 quale sarà il film italiano che avrà la possibilità di concorrere per la nomination e sperare perché no di conquistare la tanto sognata statuetta.

Focus sui film italiani candidati al Premio Oscar 2025

Come sempre infatti ritroviamo agli Oscar la categoria Miglior Film Internazionale dove gareggerà anche un film italiano, ma quale sarà la pellicola fortunata? Sono ben diciannove i film italiani presenti nella lista che potrebbero rappresentare l’Italia agli Oscar 2025. La decisione finale però spetterà alla commissione dell’Anica ed arriverà il 24 settembre 2024.

Domani avremo modo quindi di scoprire quale dei diciannove film italiani presenti in questa lista potrà ritrovarsi a far parte della categoria Miglior Film Internazionale agli Oscar 2025. C’è però un criterio da rispettare, ossia che i film selezionati devono essere stati distribuiti tra il 1° novembre 2023 e il 30 settembre 2024. Questo automaticamente ha escluso C’è ancora domani di Paola Cortellesi, il film record italiano della passata stagione, visto come sia uscito a ottobre del 2023.

Prima di mostrare la lista dei film italiani che potrebbero rappresentare l’Italia agli Oscart 2025, bisogna sapere che oltre alla selezione che sarà effettuata domani dalla commissione dell’Anica, bisogna superare altri step importanti. La shortlist ufficiale dei candidati a Miglior Film Internazionale sarà pubblicata dall’Academy il 17 dicembre 2024, mentre le nomination definitive verranno annunciate il 17 gennaio 2025.

Ciò significa che sarà fatto solo un primo passo con la scelta che verrà effettuata domani dall’Anica, perché poi toccherà all’Academy prendere la decisione finale e capire se tale pellicola scelta potrà poi ricevere una nomination agli Oscar 2025. Ricordiamo come la cerimonia di premiazione si terrà il 2 marzo 2025 a Los Angeles. Ecco la lista dei diciannove film italiani che potrebbero rappresentare l’Italia agli Oscar 2025:

Accattaroma Regia di Daniele Costantini

Campo di battaglia Regia di Gianni Amelio

Cento domeniche Regia di Antonio Albanese

Confidenza Regia di Daniele Luchetti

Food for profit Regia di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi

Gloria! Regia di Margherita Vicario

I bambini di Gaza Sulle onde della libertà Regia di Loris Lai

Il mio posto è qui Regia di Daniela Porto e Cristiano Bortone

Il tempo che ci vuole Regia di Francesca Comencini

L’altra via Regia di Saverio Cappiello

La casa di Ninetta Regia di Lina Sastri

La vita accanto Regia di Marco Tullio Giordana

Lubo Regia di Giorgio Diritti

Palazzina Laf Regia di Michele Riondino

Parthenope Regia di Paolo Sorrentino

Taxi Monamour di Ciro De Caro

Vermiglio Regia di Maura Delpero

Volare Regia di Margherita Buy

Zamora Regia di Neri Marcorè