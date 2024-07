Shannen Doherty è morta a 53 dopo una lunga battaglia

Shannen Doherty è morta il 13 luglio 2024 all’età di 53 anni dopo che le era stato diagnosticato un cancro al seno nel 2015. All’attrice, meglio conosciuta per i suoi ruoli in Streghe e Beverly Hills 90210, le è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015 e ha parlato apertamente del suo viaggio con la sua salute. Nel 2015, a Doherty è stato diagnosticato un “cancro al seno invasivo con metastasi ad almeno un linfonodo”. Ha subito una mastectomia singola, chemioterapia e altri trattamenti e due anni dopo l’attore ha rivelato di essere in remissione.

Tuttavia, nel 2020, i medici le hanno detto che il suo cancro era tornato e le è stato diagnosticato un cancro al seno al quarto stadio. Ha continuato con la cura, condividendo il suo viaggio lungo il percorso, ma nel 2023 ha scoperto che il suo cancro si era metastatizzato al cervello e si era diffuso alle ossa. Nello stesso anno è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha rimosso “quasi tutto” il tumore dal cervello e ha iniziato un nuovo piano di infusione all’inizio del 2024, ma purtroppo ieri (13 luglio) “ha perso la sua battaglia contro il cancro“. L’addetto stampa della Doherty ha dichiarato a People: “È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia.”

E non c’è voluto molto prima che i fan dell’attrice si riversassero sui social media per rendergli omaggio.

L’attore Eric West ha scritto: “Il mio cuore è spezzato. È stato un piacere incontrare Shannen Doherty durante le riprese del nostro film Fortess poco più di due anni fa! Era piena di calda energia e vibrazioni positive. Così giovane. Così talentuosa. Possa riposare IN PACE.”

“Un altro dei miei eroi d’infanzia se n’è andato. Shannen Doherty ci ha lasciato troppo presto. Grazie per le sempre iconiche Brenda Walsh e Prue Halliwell“, ha scritto un utente di Twitter.

Un terzo ha commentato: “rip Shannen Doherty 🙁 ci mancherai molto, grazie per aver interpretato un ruolo così monumentale nella mia infanzia.”

E un quarto ha deciso: “Un giorno di lutto per l’incantato Stan Shannen Doherty, sarai sempre un’icona televisiva“.

Un’altra tragedia per il cast di quella che allora fu una fortunata serie, ma che non ha portato benissimo a tutti gli attori presenti in essa. Ricordiamo difatti anche la scomparsa di Luke Perry, anche lui prematuramente.