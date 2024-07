Lo strano gesto di Tattaglia durante Il Padrino

Ci sono alcuni fattori da analizzare bene rivedendo Il Padrino, soprattutto a proposito delle azioni dei nemici per la famiglia Corleone, come abbiamo avuto modo di constatare con Tattaglia riguardando con attenzione il primo dei tre film che hanno fatto la storia del cinema. Qualcuno ha notato il gesto di Tattaglia che si pettinava i capelli quando Don Corleone si rivolgeva all’incontro? “Significato” probabilmente non è la parola giusta da usare. Per lo più, segno di superficialità da parte di Tattaglia.

Focus sul gesto di Tattaglia che simboleggia la fine per la sua famiglia

Il preening di Tattaglia era semplicemente un indicatore di quanto fosse diventato egocentrico, che aveva perso il suo vantaggio come leader di una grande famiglia criminale di New York, e forse soprattutto, che aveva perso il rispetto dovuto per i Corleones, tutto questo avrebbe portato al suo ultimo deceduto.

C’è l’implicazione all’interno del Padrino che non fosse solo Vito Corleone a pensare così poco a Tattaglia, ma che gli altri don delle cinque famiglie rimaste hanno anche tenuto in minore stima Tattaglia per la professione scelta come venditore di sesso. Si suggerisce anche che Tattaglia si sia rammollito dalle sue flirt con le sue stesse prostitute.

Quando Tattaglia viene ucciso a colpi di pistola durante il Battesimo del Fuoco, si accenna che i Corleonesi sapessero esattamente dove sarebbe stato, come se fosse un normale pomeriggio di sesso con un’amante, come un orologio, implica che Tattaglia era diventata lassista e prevedibile, che tutto il suo successo e la sua ricchezza gli avevano dato alla testa. È stato un insulto sottilemente velato che uccisero Tattaglia a letto, metaforicamente “prendendolo mentre dormiva. ”

Quel Tattaglia ha scelto di pettinarsi al Meeting delle Cinque Famiglie quando parlava Vito, è stato segno di mancanza di rispetto, ma anche stupido, come un maiale che è diventato incurante che si è cacciato nella sporcizia e nel fango dentro i terreni di caccia di una tigre o di un leopardo, dove si trova solo questione di tempo prima che lo stesso maiale venga macellato.

Insomma, come accennato in precedenza, tanti dettagli riguardanti la trilogia in questione vengono a galla solo guardando e riguardando i singoli film de Il Padrino, come osservato oggi a proposito di uno specifico gesto di Tattaglia durante il primo capitolo.

Vedremo se con il trascorrere degli anni andremo oltre anche questa curiosità riguardante Tattaglia, dopo le analisi appena portate alla vostra attenzione.