Netflix ed il nuovo shock: Desperate Lies e la storia del doppio impregnamento

È sempre garantito che gli spettacoli Netflix abbiano una sorta di trama folle. Che si tratti di Baby Reindeer, Orange is the New Black o Squid Game, l’unica cosa che sembra collegare gli spettacoli Netflix di successo è che hanno trame e colpi di scena decisamente folli. Un nuovo programma Netflix ha esattamente questo, con una trama folle che lascia gli spettatori incantati.

L’idea dello spettacolo è che la protagonista sia una donna incinta di due bambini di due padri diversi, uno dei quali ha tradito con l’altro. La parte più scioccante di tutto questo? Non è una trama fantascientifica inventata, ma qualcosa che può realmente accadere. La “superfecondazione eteropaterna” si verifica quando una persona è incinta di due bambini diversi, entrambi di padri diversi. Si tratta di un processo biologico complicato, ma essenzialmente si riduce all’iperovulazione, quando viene rilasciato più di un ovulo nello stesso mese, invece di due. Tutto questo per dire che la trama folle di questo spettacolo è assolutamente possibile (puoi immaginare il dramma). Non sorprende che questa trama folle abbia attirato l’attenzione degli spettatori, tanto che molti lo definiscono uno spettacolo Netflix da non perdere. Di seguito il trailer:

Lo spettacolo Netflix in questione si chiama Desperate Lies, ed è uno spettacolo brasiliano apparso sullo streamer la scorsa settimana ed è già nella top 10 negli Stati Uniti. Lo spettacolo vede Juliana Paes nei panni della donna in questione con due bambini, uno nato dalla sua relazione e l’altro nato dalla sua relazione clandestina. I fan ne sono rimasti entusiasti, con un post su Twitter:

“Desperate Lies su Netflix mi ha catturato. Lo consiglio vivamente!”

Un altro ha detto: “Ragazzi, dovete guardare “Desperate Lies” su Netflix”.

Le risposte erano piene di persone d’accordo, tutti dicevano che lo spettacolo è assolutamente da guardare.

Lo show ha una corposa stagione di 17 episodi, con un fan che dice: “Devo ancora guardare altri 10 episodi. La suspense mi sta uccidendo”.

Un altro fan ha detto: “Finito in 3 giorni. La mia ansia è salita alle stelle e ho finito per bere vino e urlare davanti alla tv”.

È un dramma brasiliano su una donna la cui bambina è rannicchiata nella sua pancia accanto al bambino del suo partner, se alla fine non stavi bevendo vino e urlando alla TV, lo spettacolo non avrebbe fatto il suo lavoro. Se arrivi alla fine e vuoi di più, però a quanto pare si tratta di una miniserie a singola stagione.