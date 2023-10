Matthew Perry muore all’età di 54 anni

Matthew Perry è morto all’età di 54 anni, secondo quanto riportato da TMZ. L’attore, meglio conosciuto per il suo ruolo da protagonista nella sitcom Friends, sarebbe stato trovato morto dalla polizia in una vasca idromassaggio in una casa di Los Angeles. Fonti della polizia affermano che non ci sono segni di effrazione. Nessuna causa della morte è stata ancora ufficialmente dichiarata, poiché le indagini sono ancora in corso, giusto qualche voce sembra affermare che sia annegato nella vasca idromassaggio a seguito di un malore ritrovato dall’assistente dopo alcune mansioni fuoricasa.

Perry ha raggiunto la fama mondiale con il ruolo di Chandler Bing in Friends, conquistando milioni di persone con battute sarcastiche e spiritose. È diventato una parte importante della cultura pop dagli anni ’90 in poi, con la popolarità duratura della sitcom che e perdurata per i successivi tre decenni da quando è andata in onda originariamente. Era stato molto aperto riguardo alla sua lotta per tutta la vita contro la dipendenza da alcol e oppioidi, soprattutto nel suo libro di memorie, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir, pubblicato l’anno scorso. Le difficoltà che ha dovuto affrontare hanno portato a molteplici periodi di riabilitazione e a gravi problemi di salute. Mentre promuoveva il suo libro, ha rilasciato una serie di interviste in cui ha coraggiosamente parlato delle sue difficoltà, emozionandosi a volte mentre entrava nei dettagli del suo difficile percorso.

Nonostante sia meglio conosciuto per Friends, ha iniziato la sua carriera come attore bambino, apparendo in Beverly Hills 90210 e recitando accanto a River Phoenix nel film del 1988 Una notte nella vita di Jimmy Reardon. Ha anche avuto ruoli in programmi TV come The West Wing, Scrubs, Ally McBeal, Boys Will Be Boys, Growing Pains e altri. Perry ha lasciato il segno anche recitando in numerose commedie, tra cui Mela e Tequila – Una pazza storia d’amore con sorpresa, 17 again – Ritorno al Liceo ed FBI Protezione Testimoni film stupendo che assicura grasse risate e che ha condiviso con il già defunto Michael Clarke Duncan e la geniale interpretazione di Bruce Willis che ricordiamo anch’egli non navigare in buone condizioni di salute, anzi di recente è stato detto che ha “perduto la gioia di vivere” a causa della malattia neurodegenerativa che l’ha colpito. Tuttavia, ha smesso di lavorare tanto negli ultimi anni, e il suo ultimo ruolo da attore è stato una miniserie televisiva nel 2017 intitolata Go On dove interpreta uno speaker radiofonico circondato da persone bislacche.