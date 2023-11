Etta Ng la figlia di Jackie Chan vive da senzatetto

Jackie Chan è conosciuto ed amato da ogni adulto e bambino in tutto il mondo. Tuttavia, c’è una bambina che non condivide questo amore. Sua figlia ormai adulta fuori dal matrimonio con Etta Ng, fa la fila per avere cibo gratis mentre lui decide di lasciare la sua fortuna di un milione di dollari a sua moglie. Nel suo libro “Never Grow Up“, l’acclamato attore Jackie Chan ha dettagliato la sua turbolenta vita amorosa. La star del cinema nata a Hong Kong ha sposato la sua unica moglie, l’ex attrice taiwanese Joan Lin nel 1982. La coppia diede il benvenuto al loro unico figlio insieme, una figlia di nome Jaycee Chan, il 3 dicembre 1982. Lo stesso anno in cui si sposò e ebbe un figlio, arrivò la notizia che aveva avuto una relazione. Si è scoperto che Chan aveva tradito sua moglie con l’ex regina di bellezza Elaine Ng. Di conseguenza, la loro relazione produsse un figlio illegittimo, poiché Elaine in seguito accolse una figlia il 19 novembre 1999 e la chiamò Etta Ng.

Chan ha rivelato nella sua autobiografia che la notizia della sua infedeltà ha causato il caos poiché ha dovuto capire come dirlo a sua moglie. Ha scritto “Quando si sparse la notizia di una mia relazione che aveva avuto come risultato un figlio amoroso, la frenesia dei media fu come una bomba che esplodeva. Volevo telefonare a Joan ma non sapevo cosa dire. Non sarei in grado di spiegarlo. Non era un errore a cui potevo rimediare dicendo: ‘Mi dispiace’.” La star di Hollywood ha riconosciuto di aver messo a repentaglio il suo matrimonio e, a quanto pare, lui e Lin stavano per divorziare. Tuttavia, la sua reazione alla notizia non fu quella che si aspettava.

Chan chiamò Lin, che in quel momento si trovava in una località remota. Calma com’era, le chiese se aveva visto i giornali. Gli disse che non c’era bisogno di spiegazioni e gli estese il suo sostegno “Non voglio che tu le faccia del male, e non voglio che lei faccia del male a noi. Se hai bisogno che io o nostro figlio ci presentiamo e stiamo al tuo fianco, lo faremo. So che devi sentirti malissimo adesso. Non preoccuparti per me, sto bene. Vai ad occuparti di questo.” Quella conversazione sincera lasciò Chan in lacrime, costringendolo a guardarsi allo specchio per l’auto-introspezione. Si definiva un “vero bastardo” ed esprimeva rammarico per aver escluso sua moglie quando lei era stata onesta con lui per anni. Il regista si è reso conto di aver agito in modo insolito e di aver deluso la moglie e, con questa consapevolezza, ha dovuto sistemare le cose. Giorni dopo, ha convocato una riunione di famiglia, tra cui Lin e la figlia Jaycee, dove si è scusato profusamente per il suo “errore imperdonabile”. Nel 1999, Chan affrontò lo scandalo in una conferenza, dove rivelò che Lin lo aveva perdonato e che suo figlio aveva capito. Inoltre, ha detto che se il bambino risultasse essere suo, si assumerebbe la “responsabilità”. In un’altra sorprendente rivelazione, l’artista marziale ha confessato in un’intervista del 2015 di essere stato costretto a sposare Lin dopo che lei era rimasta incinta del loro figlio, aggiungendo che non era mai stata sua intenzione sposarsi. Ha rivelato: “È stato un incidente a concepire Jaycee. Non avevo mai pensato di sposarmi, ma sentivo che era come essere costretto a sposarmi”.

Chan ha anche confessato di essere stato un donnaiolo con “molte amiche” in giovane età prima di sposarsi segretamente con Lin in un bar di Los Angeles. La coppia è sposata ormai da 40 anni. Nonostante la loro unione di lunga durata, si dice che lo stuntman sia stato più volte infedele alla pluripremiata star. Etta ha parlato apertamente di ciò che ha pensato per suo padre per la prima volta quando aveva 15 anni. Non ha espresso alcun desiderio di perdonarlo per essere stato assente per tutta la vita né voleva soldi da lui: “Non è mio padre. Non provo sentimenti per lui. È il mio padre biologico, ma non è nella mia vita.” Jackie esclude i suoi figli dal testamento mentre Etta fa la fila per avere cibo gratis. Nel 2011, Chan ha rivelato che non avrebbe lasciato un’eredità a sua figlia o al figlio cantante Jaycee una volta morto. Invece, tutta la sua fortuna dichiarata di 350 milioni di dollari sarebbe andata in beneficenza. L’attore che rimane una delle star più pagate, crede che sua figlia dovrebbe guadagnarsi da vivere e, se non ci riuscisse, allora non farebbe altro che abusare dell’eredità che è destinata a ricevere.