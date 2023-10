Le attività da fare sul web

Se durante i suoi primi anni di esistenza il web permetteva di navigare online e di effettuare poche altre azioni, adesso la situazione è ben diversa. Sono davvero infinite le attività che è possibile svolgere navigando su Internet, dal gaming sui casinò online alla visione di contenuti video, dalla partecipazione a corsi di formazione alle videochat. Ecco le principali.

Imparare nuove cose

Che si tratti di scaricare un eBook o di leggere un blog, arricchire la propria cultura è sicuramente uno dei migliori passatempi che concede il web. La maggior parte dei blog sono consultabili gratuitamente, come ad esempio quelli relativi alle ricette di cucina o al bricolage. Stesso discorso è applicabile agli eBook: tra testi gratis e a pagamento è incredibilmente ampia la quantità di libri digitali da leggere tramite il computer o dispositivi come eReader, smartphone e tablet.

Partecipare a corsi di formazione

I webinar, ossia i seminari fruibili via web, si collocano tra i più moderni sistemi per espandere le proprie competenze professionali. Durante i webinar è possibile interagire con i relatori attraverso delle domande da porre in modo orale o scritto, il tutto senza muoversi dalla propria abitazione o dal proprio studio anche qualora il seminario si tenga dall’altra parte del mondo. Riscuotono molto successo anche le lezioni tenute online, con le quali imparare a cucinare, a suonare uno strumento o apprendere una nuova lingua.

Guardare video

Network come YouTube offrono l’opportunità di visualizzare gratuitamente video di ogni tipologia, da quelli musicali a quelli di informazione, da quelli culturali a quelli di puro intrattenimento. Guardare video online è una delle attività preferite degli utenti, i quali possono sfruttare un sistema dinamico e coinvolgente per allargare la propria conoscenza o semplicemente per trascorre qualche ora di relax.

Il gaming

I giochi di ultima generazione, sebbene giocabili online, non sono disponibili direttamente sul web ma vanno installati nel computer. Per quanto concerne i titoli più vecchi, invece, sono presenti numerosi siti che riservano la possibilità di cimentarsi con i grandi classici che hanno segnato la storia del gaming. Altra tipologia di giochi riproducibili sul web sono gli iGame, come le slot o la roulette, messi a disposizione dalle case da gioco online.

Fare shopping

Gli acquisti online conquistano una parte sempre più considerevole del mercato, in virtù del mix di comodità e di convenienza economica che riservano. Sul web sono disponibili sia siti della grande distribuzione sia negozi di nicchia, consentendo agli acquirenti di trovare qualunque tipologia di oggetto e riceverlo a casa in pochi giorni. Ottimi riscontri anche da parte delle prenotazioni di alberghi, di ristoranti e di voli aerei: fare tutto online permette di risparmiare tempo e spesso di trovare delle interessanti offerte.

Le videoconferenze

Effettuare videochiamate online tra amici e parenti è ormai un’azione alla portata di tutti. La disponibilità di diversi siti che consentono di collegarsi semplicemente cliccando su una pagina web ha certamente fatto la differenza, avvicinando anche coloro che hanno basse competenze con l’uso del computer.