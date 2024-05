Oh, Canada: il film con Richard Gere ed Uma Thurman

Verso la fine della vita, è normale che le persone esaminino la propria eredità e riflettano sulle decisioni prese nel corso degli anni. Con questo tipo di introspezione, spesso emergono sentimenti di orgoglio quando si pensa ai risultati raggiunti. Ci sono anche momenti in cui il profondo rimorso viene alla ribalta grazie a segreti che sono stati sepolti. Il regista Paul Schrader si è dedicato al cinema per esaminare questi concetti sul letto di morte. Adattato dal romanzo del 2021, Foregone, di Russell Brooks, Oh, Canada sembra una riflessione profondamente personale sulla morte. Con sincerità e stile, Schrader offre un film riflessivo sulla vita e l’eredità.

Il regista di documentari Leonard Fife (Richard Gere) soffre di un cancro terminale. Sebbene provi un dolore estremo mentre entra e perde conoscenza (grazie alla prescrizione di medicinali), Fife ha accettato di raccontare il lavoro della sua vita in un’intervista con gli ex studenti Malcolm (Michael Imperioli) e Diana (Victoria Hill). Al loro arrivo, si sono dotati di una nuova tecnologia sviluppata dallo stesso Fife: una lente che consente al soggetto di vedere il volto dell’intervistato. All’inizio, Fife è riluttante a partecipare. Dopo una lunga carriera passata a estorcere la verità agli altri, è finalmente pronto a mettersi al centro dell’attenzione.

All’inizio dell’intervista, Fife chiarisce che sua moglie Emma (Uma Thurman) deve essere presente. Ha intenzione di condividere informazioni su se stesso che nemmeno lei conosce. Mentre racconta la sua vita attraverso una narrazione efficace, Leonard (ora interpretato da un convincente Jacob Elordi nei panni del giovane Fife) ci accompagna attraverso momenti in cui prende decisioni discutibili. Anche le proporzioni cambiano con la narrazione, il che amplifica la nostra capacità di connetterci con i suoi ricordi. Il lavoro con la macchina da presa di Schrader vende la linea temporale non lineare con dissolvenze e confondendo i confini tra realtà e immaginazione. Le frequenti interruzioni durante l’intervista di Emma fanno emergere un’interessante dinamica tra i due. Mentre Fife rivela dettagli riguardanti mentre racconta la sua storia, diventa incredibile per lei, il che si traduce quindi in Emma che incolpa le sue medicine. Schrader lo amplifica svanendo dentro e fuori dai ricordi proprio come fa la mente di Fife. E il punto non è mai se quello che dice sia vero. Attraverso le piccole interazioni nel presente, il messaggio diventa quello di rivelare lati di noi stessi come non abbiamo mai fatto prima. E alla fine, Schrader ci sta dicendo che potremmo non conoscere mai veramente i nostri partner.

Per Fife, realizzare questo documentario è come confessare al mondo che tutta la sua eredità costruita sulla fuga dalla guerra è una bugia. In realtà, Leonard era un bugiardo e un imbroglione, scappare dalle sue responsabilità in ogni occasione era esattamente quello che era. Che si trattasse di lasciare le relazioni quando diventavano serie o di abbandonare suo figlio, Fife confessa il suo carattere una volta per tutte. Il suo desiderio di dire finalmente la verità è una rapida soluzione di redenzione? Probabilmente no. È semplicemente una vetrina personale in cui Schrader riesce ad affrontare la mortalità in un modo che sembra sincero, anche se a volte sconcertante. Per un film che ha richiesto solo 17 giorni per essere girato, Oh, Canada è autentico nel modo in cui cattura la morte, la manipolazione e il rimorso. Il dialogo e la narrazione sono i punti di forza e la voce di Gere ti calma attraverso il dolore dell’ammissione. All’inizio, Leonard Fife di Gere proclama che “quando non hai futuro, tutto ciò che ti resta è il tuo passato”. Sembra il risveglio personale di Schrader in questo momento della sua vita di regista. E sebbene gran parte del messaggio del film rimanga un mistero, sembra necessariamente intenzionale farci riflettere sulle nostre decisioni e sui nostri rimpianti prima che sia troppo tardi.