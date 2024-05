Taylor Swift sarebbe perfetta per il MCU

Diversi personaggi iconici della Marvel Comics sarebbero una coppia perfetta per Taylor Swift nel MCU, a seguito delle recenti speculazioni secondo cui l’icona pop si unirà al franchise di supereroi in continua crescita dei Marvel Studios. Dall’uscita del suo album di debutto, Taylor Swift, nel 2006, l’omonima Swift è diventata uno degli artisti più venduti al mondo e una delle celebrità più influenti sulla Terra. Mentre i suoi talenti musicali l’hanno vista passare da star country a sensazione pop, il debutto di Taylor Swift nella recitazione è stato un processo molto più lento, anche se questo potrebbe presto culminare con il cast di Taylor Swift nel MCU.

A parte i suoi innumerevoli video musicali, Taylor Swift ha fatto il suo debutto come attrice nel 2009, interpretando Haley Jones in CSI: Scena del crimine. Ha anche fatto un’apparizione come Elaine in New Girl, ma è anche passata al cinema, avendo recitato in progetti come Valentine’s Day, The Lorax, The Giver, Cats e Amsterdam. Il portfolio da attrice della Swift potrebbe attualmente essere piccolo, ma la sua varietà di ruoli in commedie, drammi, thriller e musical significa che ha la possibilità di svolgere un ruolo complesso e superpotente nell’MCU, e la speculazione suggerisce che Taylor Swift potrebbe unirsi all’MCU molto presto.

Dopo essere stata vista in giro con Ryan Reynolds, Hugh Jackman e il regista Shawn Levy durante la produzione del prossimo Deadpool & Wolverine del 2024, Taylor Swift è diventata oggetto di rumors importanti che la vedrebbero nel MCU. In quanto mutante, Dazzler (Alison Blaire) si inserisce perfettamente nella trama incentrata sui mutanti di Deadpool e Wolverine, e Swift potrebbe aver persino anticipato questo ruolo nel suo album più recente. Ciò significa che Taylor Swift potrebbe unirsi molto presto all’MCU nei panni dell’eroe superstar Dazzler.

Nei fumetti Marvel, Dazzler è lei stessa una superstar del pop globale, oltre ad essere un supereroe mutante con la capacità di trasformare le onde sonore in luce. Dazzler è la scelta di casting più azzeccata per Taylor Swift, e le voci suggeriscono che potrebbe debuttare incredibilmente presto. Ci sono anche altri ruoli che i rumors hanno presupposto la Swift potesse interpretare ma siamo d’accordo che probabilmente quello di Dazzler è il più appropriato e quando c’è Ryan Reynolds di mezzo sappiamo che determinate cose possano tranquillamente avverarsi.