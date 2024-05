Star Wars: The Acolyte prenderà ispirazione da Kill Bill

Il produttore esecutivo di The Acolyte ha rivelato le interessanti ispirazioni che hanno dato forma al progetto Disney+. Sin dal suo annuncio, The Acolyte ha raccolto molti discorsi, principalmente legati all’ambientazione dello spettacolo nell’era dell’Alta Repubblica di Star Wars. Nel periodo che precede la data di uscita dello show, sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla storia oscura di The Acolyte, facendo aumentare ulteriormente l’eccitazione. Con l’imminente programma televisivo di Star Wars all’orizzonte, sono stati rivelati nuovi dettagli su ciò che ha ispirato il tono, lo stile e la storia dello spettacolo. Nell’ultimo numero di SFX Magazine, le principali ispirazioni di The Acolyte sono state delineate dal produttore esecutivo Simon Emanuel. Nel descrivere come The Acolyte ha esplorato le sue numerose sequenze di combattimento, Emanuel ha rivelato un’ispirazione oltre il regno di Star Wars sotto forma di Kill Bill di Quentin Tarantino. Emanuel ha esplorato come lui e lo showrunner Leslye Headland hanno collaborato con il coordinatore degli stunt Chris Clark Cowan per portare l’azione di The Acolyte a un livello che Star Wars ha raramente visto “La cosa di cui ero davvero entusiasta era Kill Bill. Una delle cose di cui abbiamo parlato molto presto era l’azione in questo tipo di spettacoli, l’azione deve essere un personaggio così ho presentato Leslye (Headland) a un ragazzo chiamato Chris Clark Cowan… e l’azione è diventata una componente fondamentale di questa storia. Per me è la migliore azione che il franchise abbia mai visto e ce n’è davvero tanta.”

Come evidente dai commenti di Emanuel, le scene d’azione di The Acolyte promettono di essere tra le migliori del franchise. La rivelazione che Kill Bill ha ispirato la serie da sola è sufficiente a dimostrarlo, con il film di Tarantino venerato per le sue estese sequenze d’azione di kung-fu. Inoltre, il coinvolgimento di Chris Clark Cowan sembra fornire un’ulteriore prova del fatto che l’azione di The Acolyte sarà più emozionante di quella della maggior parte degli altri capitoli della saga di Star Wars.

Clark Cowan è stato a lungo coordinatore degli stuntman per alcuni dei più grandi film di Hollywood, tra cui Kingsman: The Golden Circle, Wonder Woman, Rogue One: A Star Wars Story e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Gli ultimi due sono crediti estremamente entusiasmanti, con l’azione di Rogue One tra le migliori del franchise e le scene di arti marziali di Shang-Chi classificate tra le migliori dell’MCU. Attraverso le ispirazioni create, la dedizione alle sequenze d’azione che vanno oltre il livello superficiale e il coinvolgimento di Cowan, l’azione di The Acolyte potrebbe essere la migliore che la galassia molto, molto lontana abbia visto fino ad oggi.