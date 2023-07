Lutto per Robert De Niro: muore il nipote Leandro

Il figlio di Drena De Niro, Leandro De Niro Rodriguez, nipote della star di Hollywood Robert De Niro, è morto. L’attrice 51enne ha annunciato la tragica notizia in un emozionante post sulla sua pagina Instagram. In una dichiarazione pubblicata sui suoi social media, Drena De Niro ha dichiarato

“Mio bellissimo dolce angelo. Ti ho amato oltre le parole o la descrizione dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è sempre stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire tanto diventando la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e desidero che quell’amore da solo avrebbe potuto salvarti. Mi dispiace tanto piccolo mio. Riposa in pace e nel paradiso eterno mio caro ragazzo.”

I propri cari hanno condiviso le loro condoglianze nelle loro risposte al post. L’attrice Lana Parilla ha scritto: “Drena, sono così profondamente dispiaciuta. Ti invio un’enorme quantità di amore, preghiere e forza. Che Dio sia con te e con tutti coloro che amano il tuo caro ragazzo“. Il produttore Lee Daniels ha dichiarato: “Drena possa DIO tenerti tra le sue braccia“. Rosie Perez ha risposto: “Scioccato! Mi dispiace tanto! Siamo tutti qui per te !!! Ti amo troppo!”

Il padre di Leandro, l’artista Carlos Mare, ha pubblicato un’immagine di nero lutto sulla sua pagina Instagram, sebbene non abbia rilasciato pubblicamente alcuna dichiarazione. Leandro era un attore come sua madre e suo nonno prima di lui. È apparso nel 2018 insieme a sua madre Drena in È nata una stella. Ha interpretato il figlio di George “Noodles” Stone di Dave Chapelle. I suoi altri crediti di recitazione includono The Collection del 2005 e Cabaret Maxime del 2018. Solo qualche settimana fa in occasione della festa della mamma, Drena aveva pubblicato una serie di foto condividendo la giornata con Leandro. Ha sottotitolato i post: “Un po ‘di Leo Lil un po’ di Mare, un sacco di Sunny e CleoPipa. Un sacco di ricordi della mia anima gemella, la piccola pelliccia Daisy. Oggi è stata una buona giornata.” Drena è la maggiore dei sette figli di Robert De Niro. Sua madre è Diahnne Abbott, la prima moglie di De Niro. E pensare che De Niro è da poco diventato padre per la settima volta, dopo una lieta notizia gli piomba addosso una così tragica.