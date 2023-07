Blue Beetle è il nuovo eroe DC ecco il trailer

Con l’avventura cinematografica di Jaime Reyes che arriverà il mese prossimo, la Warner Bros. ha finalmente rilasciato il trailer finale del film Blue Beetle. Il DCEU potrebbe volgere al termine, ma un nuovo universo DC sta arrivando attraverso James Gunn e Peter Safran sotto i DC Studios. Mentre Blue Beetle potrebbe non essere stato prodotto come parte del capitolo 1, “Gods and Monsters”. il film farà parte del nuovo franchise di Gunn, servendo essenzialmente come prologo ai loro principali piani per il DC Universe.

Blue Beetle è a quasi un mese dall’uscita nelle sale, rendendo Jaime il primo grande supereroe latino ad avere il suo lungometraggio. Con il conto alla rovescia che scorre, la Warner Bros. ha rilasciato il secondo e ultimo trailer di Blue Beetle, dando ai fan un altro assaggio dell’avventura cinematografica del giovane eroe. L’uscita del trailer di Blue Beetle è arrivata da Entertainment Tonight, in seguito all’account Twitter ufficiale del film che anticipava che il nuovo filmato sarebbe arrivato questa settimana. Mentre alcuni filmati visti in precedenza vengono riutilizzati, il nuovo trailer di Blue Beetle presenta anche nuove scene e personaggi.

Rispetto al primo trailer di Blue Beetle, l’ultimo riguarda più l’azione e mostra Jaime che impara a padroneggiare il potere dello Scarabeo. Al di fuori delle somiglianze con Iron Man, c’è sicuramente qualche ispirazione da Spider-Man: Homecoming, dove Peter Parker stava cercando di capire di più sulla tecnologia fornita con la sua tuta da Tony Stark e il suo assistente AI (intelligenza artificiale) integrato. Nonostante alcune somiglianze, Blue Beetle lo porta a un livello diverso, dato che la tuta di Jaime è una tecnologia aliena avanzata. L’enfasi del secondo trailer di Blue Beetle mostra la relazione di Jaime con lo Scarabeo. Nei fumetti e in vari media DC, incluso Young Justice, i due non hanno sempre avuto una dinamica facile, con Jamie che non è sempre stato un ospite disponibile. Sulla base dell’ultimo filmato, l’adattamento live-action prenderà un percorso simile in cui dovranno imparare a lavorare insieme.

Il trailer offre anche una vetrina più ampia dei cattivi di Blue Beetle, Victoria Kord e Conrad Carapax, al cui abito viene data più giustizia rispetto alle immagini iniziali che sono uscite. Sarà emozionante vedere quali altre sorprese Blue Beetle ha in serbo per i fan in quanto questo diventa l’input per il nuovo DC Universe di Gunn. Mancano solo un paio di settimane, il mondo vedrà presto Blue Beetle sul grande schermo. Ecco uno sguardo anche al trailer precedente.