Temptation Island inizia: scopriamo alcune cose

Lunedì 26 giugno ha dato inizio alla nuova edizione di Temptation Island. Nonostante le molte critiche sulla qualità di questo reality, pare che gli italiani non riescono a farne a meno. Per loro disconnettere il cervello con questa roba è una pratica irrinunciabile ed ecco dunque la formula vincente che ha reso questo reality una presenza ormai fissa nel palinsesto mediaset estivo. Scopriamo dunque insieme chi saranno le coppie ed a quanto ammontano gli introiti compresi quelli del conduttore Filippo Bisciglia.

Le coppie verranno divise in due ville separate in Sardegna dove verranno tentati da avvenenti ragazzi nel caso delle donne ed ovviamente ragazze nel caso degli uomini. Lo scopo è sempre lo stesso: decidere se lasciare lo show insieme oppure separarsi definitivamente, considerando che ogni coppia ha un problema da risolvere. Filippo Bisciglia sarà li come al solito per i falò di confronto dove affiancherà le coppie durante le fasi delicate che essi comprendono. A proposito del conduttore è stato Roberto D’agostino, direttore del quotidiano online Dagospia, a rivelare l’indiscrezione sul suo guadagno che ammonterebbe a 50.000 euro nonostante la natura privata del programma è questa la cifra che Bisciglia porterà a casa.

Per quanto riguarda le coppie oltre ad alloggiare nel resort Is Morus Relais i guadagni saranno stabiliti in base agli sponsor e quello che decideranno di fare con la coppia od il singolo. Le cifre si aggirano tra i 1.800 ed i 2.600 euro a testa. Le indiscrezioni su questi introiti oltre a Dagospia, sarebbero confermate anche da un’altra nota testata online ovvero Fanpage.it che ha confermato quanto descritto in alto.

Le coppie saranno formate da Gabriela e Giuseppe giovanissimi di Scafati (SA) che sono in crisi a causa di una “furbata” di quest’ultimo iscritto ad un sito di incontri facendosi chiamare “American Boy” peccato che la fidanzata oltre a schernirlo sull’italiano poco conosciuto l’ha anche scoperto grazie al numero di cellulare sbagliato usato da Giuseppe. Sono stati i primi presentati e pare siano già i favoriti dal pubblico per la quantità di figuracce che si scateneranno. Alessia e Davide pure hanno una storia dura. Quest’ultimo dopo 11 anni ha scoperto la relazione parallela della fidanzata stando zitto per 1 anno e mezzo sulla questione. Vittoria e Daniele discutono molto e lui vuole ha iscritto la coppia per capire se possono continuare oppure no. Manu ed Isabella vengono da mondi considerati distanti tra periferia e centro di Milano. Nonostante vorrebbero vivere assieme, non trovano punti di incontro. Francesca e Manuel si sono lasciati 5 volte a causa di quest’ultimo e lei vuole capire se possono continuare o chiudere defintivamente. Ale e Federico si struggono per capire se fare un bambino, ma lui non sembra convinto. Mirko e Perla sono gli ultimi presentati. Lei ha cambiato la sua vita per lui stravolgendo amicizie e cambiando città, ma Mirko dopo cinque anni sembra essere apatico ormai.