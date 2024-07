Skibidi Toilet: Michael Bay vuole passarlo dal gioco al cinema

Michael Bay sta ora sviluppando un franchise cinematografico e televisivo basato su Skibidi Toilet che è iniziato come un cortometraggio comico del febbraio 2023 di Alexey Gerasimov sul suo canale YouTube DaFuq!?Boom!, in cui scoppia una guerra tra servizi igienici con teste umane e personaggi dalle sembianze umane che hanno dispositivi elettronici invece di teste. Il primo cortometraggio è diventato virale e da allora è diventato un meme che ha circolato su Internet ed è diventato particolarmente popolare nella generazione Alpha.

Secondo Variety nel loro podcast Strictly Business, Bay sta ora lavorando a un franchise cinematografico e televisivo basato su Skibidi Toilet. L’IP sarà sviluppato da Bay insieme al presidente della Paramount Pictures Adam Goodman. Secondo Goodman, i progetti relativi a Skibidi Toilet sono “in trattative”, ma “le prime conversazioni” sia per il film che per la TV. Goodman ha notato che lui e il suo team hanno lavorato con Gerasimov. Controlla la citazione completa di Goodman di seguito: Siamo assolutamente in trattative in questo momento, sia dal lato televisivo che dalle prime conversazioni proprio ora dal lato cinematografico. Ma per noi non è la fine. Dirò che Michael e Jeffrey Beecroft, che è il suo scenografo di lunga data e un suo collega che ha lavorato con lui in tutti i suoi film, hanno lavorato a stretto contatto con Alexey per professionalizzare davvero il tipo di motore posteriore di questo, per essere sicuri , se mai decidessimo di dedicarci al cinema o alla televisione, questo andrebbe oltre le sole risorse che i creatori hanno su Internet.

Adattare Skibidi Toilet in un film o in una serie televisiva coerente si rivelerà impegnativo. Innanzitutto, la serie di cortometraggi originale si basa su personaggi che somigliano al videogioco Half-Life 2. Ciò creerà sfide al copyright per qualsiasi IP futura, poiché non possono utilizzare risorse del videogioco esistente senza i diritti. Inoltre, Skibidi Toilet è diventato popolare grazie alla cultura dei meme e ai contenuti in forma breve, quindi realizzare una storia in formato più lungo sarà un grande passo avanti per il franchise.

Utilizzare Bay come creatività principale per Skibidi Toilet rappresenta un ulteriore rischio. Sebbene molti dei film del produttore abbiano avuto successo finanziario, Bay ha un curriculum difficile con Rotten Tomatoes. La maggior parte dei suoi film Transformers hanno ricevuto recensioni pessime da parte della critica, che si oppone alla loro mancanza di storia. Dare priorità allo spettacolo visivo rispetto a una storia coerente è esattamente il tipo di qualità che potrebbe correre il rischio di rendere un film o un programma televisivo Skibidi Toilet una proprietà fragile. D’altro canto, Bay e Goodman potrebbero fare una brillante mossa finanziaria cavalcando l’onda della cultura internet delle giovani generazioni. Secondo un grafico di Variety, le visualizzazioni mensili su YouTube di DaFuq!?Boom! nell’ultimo anno hanno superato quelle dei principali franchise tra cui NBA, Marvel e Star Wars. Pertanto, anche se Skibidi Toilet non è la IP più intellettuale da sviluppare, ha sicuramente un pubblico, ed è una di quelle che potrebbe presentarsi per film e programmi TV se continuare il loro sviluppo oltre le fasi iniziali.