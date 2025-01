Tutto quello che dobbiamo sapere su The Walking Dead: The Ones Who Live ad oggi

Per gli amanti della celebre serie TV The Walking Dead, ecco che è disponibile finalmente su Sky, in esclusiva, il primo spin-off della serie. Si tratta di una pellicola che è stata diretta da Greg Nicotero e che fa leva principalmente sulla relazione tra il protagonista, Rick Grimes e Michonne. Chi ha avuto modo di assistere a tutte le stagioni di The Walking Dead, potrà quindi sicuramente essere incuriosito da questo film che ricordiamo, per il momento, essere disponibile solo su Sky.

Indicazioni su The Walking Dead: The Ones Who Live

Al centro della storia c’è quindi questo amore nato in un periodo assolutamente particolare tra due persone che si ritrovano a combattere insieme in un mondo dove gli zombie hanno preso il sopravvento. Non potevamo quindi non rivedere sullo schermo gli attori Andrew Lincoln, nei panni di Rick e Danai Gurira, in quelli di Michonne.

Grazie infatti a questi ruoli i due attori hanno acquisito tantissima popolarità, alla fine devono molto a The Walking Dead e quando si è presentata l’occasione di poter dar vita ad una pellicola, che li vedeva come protagonisti assoluti, non hanno potuto fare altro che accettare. Il film è stato presentato durante il gran finale di Fear the Walking Dead, il teaser si concentra molto su questa grande storia d’amore dal sapore epico, ma che viene sviluppata in modo differente rispetto a quanto visto nella serie TV.

Non solo una lotta contro i morti, ma anche contro i vivi che, come accaduto anche nella serie, alle volte sono risultati ancora più pericolosi. C’è quindi questa situazione nuova che vede i protagonisti riscoprirsi in un contesto che risulta essere diverso rispetto a quello a cui erano abituati. Inizialmente questa pellicola era stata pensata solo per il personaggio di Rick, poi si è deciso di sviluppare la trama in modo differente, lasciandosi andare anche al rapporto con Michonne.

The Walking Dead: The Ones Who Live è il sesto spin-off in nove anni e mezzo dell’epica serie ideata da Frank Darabont che dal 2010 al 2022 si è sviluppata per undici stagioni, attraverso 177 episodi. Lanciato in prima mondiale dall’americana AMC nel febbraio di quest’anno, il terzo sequel della serie televisiva è ideato da Scott M. Gimple, Danai Gurira e Andrew Lincoln. L’opera, che arriva oggi in Italia, si concentra sulla storia di Rick e Michonne, separati da cinque anni dopo la presunta morte di Rick, dovuta all’esplosione di un ponte che aveva provocato lui stesso per riuscire a distruggere un gruppo di zombie.