Film più romatici da guardare a Natale 2024

Focus sui film più romatici da guardare a Natale. Il Natale è anche un modo per godersi qualche giorno di relax lontani dalla solita routine quotidiana e durante le festività natalizie bisogna almeno una volta godersi i classici film di Natale, vecchi e nuovi, per entrare al meglio nel mood giusto. Il mondo streaming può assecondare al meglio tutti i gusti anche in questo periodo natalizio, ma è chiaro come sia il periodo migliore per godersi una bella storia romantica ambientata proprio in queste città addobbate per le feste.

film più romatici

Analizziamo i film più romatici adatti a Natale

Vogliamo a tal proposito consigliarvi qualche film di Natale da gustare in streaming durante le festività di Natale, proponendo titoli romantici che sono un vero classico e qualche nuova uscita da tenere ben d’occhio. Tra i migliori film di Natale di sempre ritroviamo senza dubbio L’amore non va in vacanza, pellicola romantica che risulta essere disponibile su Netflix e che vede come protagoniste attrici del calibro di Kate Winslet e Cameron Diaz. La storia è incentrata su due donne che, scambiandosi casa durante le feste, riscoprono l’amore e se stesse. Qui troviamo anche attori di spicco come Jude Law e Jack Black.

Il film di Natale per eccellenza, che va visto almeno una volta nella vita, è senza dubbio Love Actually, arricchito da un cast di attori eccezionali e che avrete modo di vedere su Netflix durante le festività natalizie. Si tratta di una pellicola che racconta le storie intrecciate di nove personaggi che affrontano le complessità e la bellezza dell’amore. Il cast è davvero formidabile con Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley e così via. Immancabile è anche la saga di Bridget Jones, ambientata anch’essa nel periodo natalizio e che può essere l’occasione giusta da rivedere anche per farsi qualche risata in più.

Tra le nuove uscite, approdate in queste settimane su Netflix e catalogate come film di Natale, citiamo Appuntamento a Natale (Meet Me Next Christmas), una commedia romantica che vede come sfondo la bellissima città di New York allestita a festa. Imperdibile è anche la pellicola che vede il ritorno sul piccolo schermo di Lindsay Lohan, ossia Our Little Secret, una commedia romantica e natalizia da non perdere.

Ritornando invece al passato, sono interessanti anche le proposte natalizie di Prime Video, con la classica pellicola Last Christmas, commedia romantica e La La Land, non un film natalizio, ma una storia d’amore che vale la pena guardare se non lo avete già fatto in questi anni. Come visto c’è davvero l’imbarazzo della scelta.