Breaking Bad fuori da Netflix a partire dal prossimo 10 febbraio

Breaking Bad, una delle serie più apprezzate e acclamate dalla critica del ventunesimo secolo, ha guadagnato un seguito in stile culto online, ma potrebbero esserci brutte notizie all’orizzonte per i fan. Esatto, purtroppo lo show potrebbe non essere disponibile su una delle sue piattaforme principali per molto tempo.

Ufficiale l’uscita a breve di Breaking Bad da Netflix: gli ultimi aggiornamenti

La prima stagione di questa serie poliziesca è uscita nel 2008 e racconta la storia di Walter White, un insegnante di chimica che scopre di avere un cancro al terzo stadio e si dà al crimine per garantire il futuro finanziario della sua famiglia prima di morire. Si presume che la serie verrà ritirata da Netflix in seguito a un’indagine condotta da The Wrap e What’s On Netflix, che hanno affermato di aver scoperto l’ultima data esatta in cui è possibile guardare Breaking Bad su Netflix. Breaking Bad sarà una delle serie più perse sulla piattaforma, ma se siete fan della serie AMC e le voci sono vere, avrete abbastanza tempo per guardarla tutta (un paio di volte).

Secondo The Wrap, Walter White e Jesse Pinkman saranno cacciati da Netflix il 10 febbraio 2025. C’è però una buona notizia: il capo della AMC, Dan McDermott, non vede l’ora di realizzare un altro spin-off di Breaking Bad dopo il successo di Better Caul Saul. Quindi potrebbero ancora arrivare contenuti dal mondo di Breaking Bad, non preoccupatevi gente. In un’intervista con Variety, McDermott ha dichiarato che la porta di AMC “è sempre aperta”, lasciando la gestione nelle mani dei creatori Vince Gilligan e Peter Gould.

Ha affermato: “Posso dirvi che se potessi fare qualcosa per incoraggiare Vince e Peter a continuare in questo universo, lo farei. “Penso che dovresti chiederlo a loro, ma la porta è sempre aperta e non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui il mio telefono squilli e Vince, Peter o i nostri amici della Sony chiameranno per dire: ‘Ehi, credo che abbiamo un altro show ambientato in questo universo’.”

Se dovessero decidere di realizzare una terza stagione, Vince e Peter si sono preparati bene, con un’ampia scelta di personaggi tratti dai mondi di Breaking Bad e Better Call Saul di cui i fan vorrebbero vedere di più. Allo stato attuale, comunque, pare non ci siano i presupposti per mantenere Breaking Bad all’interno del catalogo di Netflix, secondo quanto appreso nel corso degli ultimi giorni. Vi faremo sapere in caso di ulteriori aggiornamenti.