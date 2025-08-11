Trapelano nuovi film imperdibili ad agosto 2025

Dal 20 agosto, le sale cinematografiche si arricchiscono di un’ondata di nuove uscite, pronte a soddisfare ogni gusto. Tra animazione, thriller, drammi e storie vere, c’è l’imbarazzo della scelta per gli appassionati di cinema. Si inizia con il ritorno dei “bravi ragazzi” in Troppo cattivi 2, il nuovo capitolo animato di DreamWorks Animation. La gang di animali criminali cerca di mantenere la loro nuova reputazione, ma viene richiamata per un’ultima missione, questa volta sotto la guida di una squadra tutta al femminile.

Analisi sui film imperdibili di agosto 2025

Per gli amanti del thriller, Locked – In trappola promette una corsa contro il tempo. Eddie, un piccolo criminale, si ritrova prigioniero in un SUV high-tech, vittima della spietata giustizia personale di William.

Un’altra scarica di adrenalina arriva con Dangerous Animals, dove la surfista Zephyr viene rapita da un serial killer che la trascina al largo, rivelando un macabro rituale per gli squali affamati. Il cinema offre anche spunti di riflessione con L’ultimo turno, un dramma che segue l’infermiera Floria nella sua dedizione al lavoro in un reparto ospedaliero sovraffollato e sotto organico, tra situazioni imprevedibili e la cruda realtà della routine.

Dal fronte delle storie vere, Warfare – Tempo di guerra immerge lo spettatore nella sconvolgente realtà dei conflitti moderni. Il film è basato sulle esperienze vissute sul campo da un gruppo di Navy SEAL durante una missione ad alto rischio in Iraq nel 2006, offrendo uno sguardo autentico sulla guerra.

Dal 25 agosto, gli appassionati di animazione giapponese potranno godersi Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory/Premature Death – The Movie. Questo prequel rivela la storia di Satoru Gojo e Suguru Geto, due stregoni un tempo amici e compagni, incaricati di proteggere Riko Amanai da una setta religiosa, prima che i due diventassero nemici.

Il 27 agosto segna l’arrivo di nuove proposte. Una scomoda circostanza segue Hank Thompson, un ex promessa del baseball che si ritrova coinvolto in una situazione inaspettata dopo aver accettato di badare al gatto del suo vicino. Per le famiglie, I Puffi – Il Film riporta sul grande schermo i simpatici personaggi blu. Quando Grande Puffo viene rapito da Gargamella e Razamella, una squadra di Puffi guidata da Puffetta si avventura nel mondo reale per salvarlo.

Il 27 agosto vede anche l’uscita de I Roses, un dramma che scava sotto la superficie di un matrimonio apparentemente perfetto. Ivy e Theo, una coppia di successo, si trovano ad affrontare una crescente competizione e risentimento quando le loro carriere prendono direzioni opposte.

Infine, dal 28 agosto, arrivano ulteriori titoli. Sconosciuti per una notte è una storia ambientata in una singola notte parigina, dove un litigio in metropolitana si trasforma in un inaspettato gioco di seduzione e attrazione. Kneecap ci porta nella Belfast post-conflitto, seguendo un turbolento trio rap che, attraverso la musica, diventa un simbolo politico per la rinascita della lingua irlandese.

Il dramma adolescenziale Enzo racconta la storia di un sedicenne benestante che, spinto dal desiderio di sentirsi utile e combattere le ingiustizie, abbandona la scuola per diventare muratore. Per chi ama la musica e le seconde possibilità, Tutta colpa del rock vede Bruno, un ex chitarrista rock caduto in disgrazia, formare una band in carcere per partecipare a un contest e mantenere una promessa fatta alla figlia. Conclude il ciclo Come Closer, un thriller psicologico in cui Eden, dopo la morte del fratello, intraprende misure estreme e pericolose per colmare il vuoto, specialmente dopo aver scoperto una parte sconosciuta della vita del fratello.