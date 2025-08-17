Confusione su Fonzie morto: l’attore Henry Winkler sta bene

Una nuova bufala sta prendendo piede sui social, questa volta a proposito di un personaggio televisivo leggendario come Fonzie, a distanza di poche dalla notizia relativa ad un attore di Happy Days morto. In passato ci siamo già soffermati su membri del cast passati a miglior vita, come avrete notato con il nostro ultimo articolo a tema, mentre oggi 17 agosto occorre fare chiarezza sul personaggio principale dell’intera serie. Già, perché come sempre avviene in questi casi, ci sono dei furbetti che provano a sfruttare una news per fare il solito ed evitabilissimo clickbait qui in Italia.

Occorrono precisazioni su Fonzie, dopo che è morto un attore di Happy Days alcuni anni fa

Per farvela breve, risulta necessario qualche chiarimento a proposito di Fonzie, dopo che è morto un attore di Happy Days negli anni scorsi. A lasciarci, infatti, non è stato Henry Winkler, che ha interpretato il famosissimo personaggio venerato dal mondo femminile durante le varie stagioni del telefilm, ma Gary Friedkin. Si tratta dell’attore che diversi anni fa ha interpretato Clarence, un cuoco che era stato assunto del ristorante-bar Arnold’s. Ruolo minore il suo, se pensiamo che è stato avvistato solo in tre episodi del 1982 di Happy Days.

Eppure, nel tentativo di sfruttare la notizia, alcune pagine su Facebook ci mostrano la foto di Clarence insieme a Fonzie, durante una scena della serie, lasciando intendere che a morire sia stato l’attore ben più famoso tra i due. Ovviamente, tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Gary Friedkin, ma anche una condanna senza appello per gli ambienti social dove si pensa a speculare su fatti simili per racimolare qualche click.

Winkler, che ha interpretato Fonzie, dunque sta bene. Non è lui, in buona sostanza, l’attore di Happy Days morto di recente. Winkler fu scelto per il ruolo di Arthur Fonzarelli nel 1974. Inizialmente, Fonzie doveva essere un personaggio secondario, quasi una figura di contorno. Tuttavia, grazie al carisma di Henry Winkler, alla sua improvvisazione e alla sua capacità di rendere il personaggio più profondo e simpatico, Fonzie divenne rapidamente il protagonista indiscusso dello show, rubando la scena anche a Richie Cunningham, interpretato da Ron Howard. Il suo chiodo di pelle e il suo “Ehiii” diventarono un simbolo culturale degli anni ’70.

Dopo la fine di Happy Days, Winkler faticò a trovare nuovi ruoli come attore, in quanto per molti registi e produttori era “solo Fonzie”. A causa di questo blocco, si reinventò diventando un produttore e un regista di successo, lavorando a serie famose come MacGyver.